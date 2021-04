Desire Corner, wandstehende Acrylwanne:

Sie haben die Auswahl:

1. Normale Ausführung, Acryl, rechts an der Wand stehend, mit Füße und an geformter, nahtloser Acrylschürze , inkl. Ablauf.- und Überlaufgarnitur. BD05005 Wahlweise mit Überlaufabdeckung in mattschwarz, edelstahl gebürstet, matt weiß, hochglänzend weiß oder in chrom. Auch das POP-UP Ventil bekommen sie jetzt in diesen fünf Oberflächen.

2. Desire Corner mit LED Beleuchtung am äußeren, unteren Wannenrand: BD0500500K00133

3. Desire Corner mit RIHO Fall: BD05C05

4. Desire Corner mit Sparkle Mood: BD05005S1WI1144

5. Oder Desire Corner mit LED und RIHO Fall: BD05C0500K00133

6. Oder Desire Corner mit RIHO Fall und Sparkle Mood: BD05C05S1WI1144

7. Oder Desire Corner mit RIHO Fall und Sparkle Mood und LED: BD05C05S1WI1170

Das Modell Desire Corner R bekommen Sie in glänzend weißem Acryl oder auch alle oben aufgeführten Ausführungen in seidenmatt weiß! Alternativ sogar außen in schwarz matt und innen in glänzend weiß. Mehr geht wirklich nicht!

BD05105 seidenmatt weiß, normal

BD0510500K00133 Seidenmatt weiß + LED

BD05C15 Seidenmatt weiß + RIHO Fall

BD05105S1WI1144 seidenmatt weiß + Sparkle Mood

BD05C1500K00133 seidenmatt weiß + RIHO Fall + LED

BD05C15S1WI1144 seidenmatt weiß + RIHO Fall + Sparkle Mood

BD05C05S1WI1170 seidenmatt weiß + RIHO Fall + Sparkle Mood + LED

mit Sparkle Mood:

16 prickelnde Luftdüsen Sparkle Mood

5 verschiedenen Intensitätseinstellungen

1 LED-Farblichttherapie

4 er Touch Screen Bedienung

Das Restwasser wird automatisch entleert und die Bodendüsen dadurch trocken geblasen. Musik / Bluetooth und Radiofunktion

Sparkle Mood: Whirlpool-Funktion, LED-Beleuchtung und Musikhören via Bluetooth ab sofort auch für die (halb-) freistehenden Badewannen Desire Corner (rechts und links), Desire Back-2-Wall, Modesty, Devotion und Devotion Back-2-Wall.

Neu bei Riho ist der Riho Fall. Eine Badewannen Befüllung welcher im Überlauf der Wanne verborgen ist. (integrierten Wassereinlauf im Überlauf)



Bei RIHO kann der Wassereinlauf direkt in den Überlauf integriert werden. So wird das Design der Badewanne vereinfacht, denn die Befüllung erfolgt ohne eine extra Armatur direkt über die Ablaufgarnitur von RIHO.



BD05220 Mattschwarz außen, innen hochglanz weiß, Standard Ausführung

BD0522000K00133 Mattschwarz außen, innen hochglanz weiß + LED

BD05C20 Mattschwarz außen, innen hochglanz weiß + RIHO Fall

BD05220S1WI1144 Mattschwarz außen, innen hochglanz weiß + Sparkle Mood

BD05C2000K00133 Mattschwarz außen, innen hochglanz weiß + RIHO Fall + LED

BD05C20S1WI1144 Mattschwarz außen, innen hochglanz weiß + RIHO Fall + Sparkle Mood

BD05C20S1WI1170 Mattschwarz außen, innen hochglanz weiß + RIHO Fall + Sparkle Mood + LED

Innovativ und ein besonderes Highlight im modernen Baddesign.

Ein Wassereinlauf ohne zusätzliche Armatur!



Der RIHO Fall ist stilvoll und flach in der Badewannenwand eingefasst.

Lieferbar in glänzendem Chrom oder auch in robusten, gebürsteten Edelstahl erhältlich.

In Kombination mit einer UP-Armatur sparen Sie sich die Anschaffung einer teuren, freistehenden Wannenarmatur!

Die Wannen Befüllung erfolgt bei einem Wasserdruck von 2,5 bar mit 20 Litern pro Minute. Der RIHO-Fall ist mit einem Rohrunterbrecher und Rückflussverhinderer ausgestattet und wir über einen ca. 1 Meter langen flexiblen Schlauch mit 1/2 “ angeschlossen.

Das überschüssige Wasser wird durch die Überlauföffnung unter dem Wanneneinlauf abgelassen. Somit verhindern wir die Ansammlung von Restwasser im Zulauf. Zusätzlich verhindert ein eingebautes Rückschlagventil, dass Schmutzwasser in das Trinkwassersystem gelangt.



Eine weitere Neuentwicklung und absoluter Blickfang innerhalb der Riho - Reihe ist die mattweiße Acryl-Kollektion.

RIHO Kollektion: einzigartig, modern und trotzdem nicht überteuert.

Sonderkonditionen bei Markteinführung und Lieferung ab Lager Menden!

Bitte kontaktieren Sie uns über info @ riho.de oder +49(0)2373/933933-0.

Klicken hier Sie! UND Sie erhalten das Prospekt Neuheiten 2021