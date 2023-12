Eine Grid-Duschwand ist der Blickfang schlechthin in Ihrem Badezimmer - ganz im Stil des industriellen Wohntrends. Grid-Duschwände gibt es passend für jedes Badezimmer, denn Grid ist in 6 verschiedenen Ausführungen erhältlich, die wiederum in 3 oder 4 Größen verfügbar sind.

Komfort ist toll, wenn er auch noch gut aussieht. Kein Problem mit Grid! Die Kabinentüren lassen sich nach innen oder außen öffnen. So steigen Sie immer gutgelaunt in die Dusche. Die Wände aus 6 mm dickem Glas sind fest im Profil eingeschlossen. Außerdem können Sie die Duschwände schnell und hygienisch reinigen. So robust sie von außen wirken, so raffiniert sind sie an der Innenseite gestaltet. Dort ist die Wand vollkommen glatt – eine echte Überraschung. Denn die soliden Stahlrahmen und auffälligen Schraubenmuttern an der Außenseite lassen etwas anderes vermuten.

Schwarze Details im Industrie-Look

Glas fest im Profil eingeschlossen

Glas mit 6 mm Stärke

Profile aus pulverbeschichtetem Aluminium

Äußerst stabil

Einfache Montage

Türen öffnen nach innen und außen

Glatte Innenseite mit transparenter Beschichtung für einfache, hygienische Reinigung

Haben Sie Fragen zu unseren Duschabtrennungen / - wänden oder zu unseren anderen Produkten - dann kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail info(at)riho.de oder telefonisch 02373-9339330.

Preisliste 06-2023