Pressemeldung

Desire Corner, wandstehende Acrylwanne:

Das Modell Desire Corner R bekommen Sie in glänzend weißem Acryl oder auch alle oben aufgeführten Ausführungen in seidenmatt weiß! Alternativ sogar außen in schwarz matt und innen in glänzend weiß. Mehr geht wirklich nicht!

mit Sparkle Mood:

16 prickelnde Luftdüsen Sparkle Mood

5 verschiedenen Intensitätseinstellungen

1 LED-Farblichttherapie

4 er Touch Screen Bedienung

Das Restwasser wird automatisch entleert und die Bodendüsen dadurch trocken geblasen. Musik / Bluetooth und Radiofunktion

Sparkle Mood: Whirlpool-Funktion, LED-Beleuchtung und Musikhören via Bluetooth ab sofort auch für die (halb-) freistehenden Badewannen Desire Corner (rechts und links), Desire Back-2-Wall, Modesty, Devotion und Devotion Back-2-Wall.

Neu bei Riho ist der Riho Fall. Eine Badewannen Befüllung welcher im Überlauf der Wanne verborgen ist. (integrierten Wassereinlauf im Überlauf)

Bei RIHO kann der Wassereinlauf direkt in den Überlauf integriert werden. So wird das Design der Badewanne vereinfacht, denn die Befüllung erfolgt ohne eine extra Armatur direkt über die Ablaufgarnitur von RIHO.

Innovativ und ein besonderes Highlight im modernen Baddesign.

Ein Wassereinlauf ohne zusätzliche Armatur!

Der RIHO Fall ist stilvoll und flach in der Badewannenwand eingefasst.

Lieferbar in glänzendem Chrom oder auch in robusten, gebürsteten Edelstahl erhältlich.

In Kombination mit einer UP-Armatur sparen Sie sich die Anschaffung einer teuren, freistehenden Wannenarmatur!

RIHO Kollektion: einzigartig, modern und trotzdem nicht überteuert.

Sonderkonditionen bei Markteinführung und Lieferung ab Lager Menden!

Bitte kontaktieren Sie uns über info @ riho.de oder +49(0)2373/933933-0.

Preis und Lieferanfragen werden beantwortet unter info @ riho.de

Preisliste 07-2021 hier ebenfalls als Download!