Ein frisches Aussehen und Gefühl:

Die neue Website hat ein frisches und modernes Aussehen, das perfekt zu unserer aufgefrischten Corporate Identity passt. Die Navigation ist einfacher und übersichtlicher geworden, so dass Sie die gesuchten Informationen noch schneller finden können.

Eine Website für die gesamte Gruppe:

Zuvor gab es mehrere RIHO-Websites, die in Ost und West unterteilt waren. Jetzt haben wir eine gemeinsame Website für die gesamte Gruppe erstellt. So können wir eine einheitliche und konsistente Identität vermitteln.

Noch im Aufbau:

Es gibt immer noch einige Dinge, die nicht 100%ig perfekt funktionieren oder korrekt sind, also denken Sie bitte daran, dass wir noch an der Website arbeiten. Wir bitten Sie daher, in den nächsten zwei Wochen die Website sorgfältig zu durchstöbern und alle Fehler, die Ihnen auffallen, oder Bemerkungen, die Sie haben, zu notieren. Innerhalb von zwei Wochen werden wir eine Umfrage versenden, um Ihr Feedback einzuholen.

Hochwertige Badewannen, Duschen und Badmöbel mit einem überraschenden Design. Das ist 100% RIHO. Als Hersteller von Badprodukten mit langjährigem Know-how haben wir nur ein Ziel: dass auch Sie Ihr Traumbad gestalten können. Stilvoll und komfortabel. Ein Bad, in dem Sie sich wohl fühlen und in dem Sie sich vollkommen entspannen können.

