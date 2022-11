RIHO: Die Dusche wird zum Lebensraum – GRID Duschabtrennungen

Grid ist eine mattschwarze Duschreihe mit industriellem Look. Das Glas ist vollständig in einem Profil eingeschlossen. Diese Profile bestehen aus pulverbeschichtetes Aluminium. Grid ist einfach zu installieren und hat eine hohe Stabilität. Das Glas ist durch horizontale Balken in drei Ebenen unterteilt, die nur außen platziert sind. Die Tür dreht sich in beide Richtungen.