Pressemeldung

Die Modesty ist in den Maßen 170 x 76 cm erhältlich und hat trotz des schlanken Designs ein großzügiges Innenmaß.

Wahlweise mit Badewannen Befüllung mit Überlauf in Chrom oder gebürstetem Stahl.

Jetzt von RIHO auch für freistehende Acrylwannen und Wandstehende Acrylwannen.

Einbauwannen aus der Modellreihe Still sind ebenfalls mit dem neuen RIHO Fall lieferbar.

Ab Lager verfügbar!



Neu bei Riho ist der Riho Fall. Eine Badewannen Befüllung welcher im Überlauf der Wanne verborgen ist. (integrierten Wassereinlauf im Überlauf)



Bei RIHO kann der Wassereinlauf direkt in den Überlauf integriert werden. So wird das Design der Badewanne vereinfacht, denn die Befüllung erfolgt ohne eine extra Armatur direkt über die Ablaufgarnitur von RIHO.

Innovativ und ein besonderes Highlight im modernen Baddesign.

Ein Wassereinlauf ohne zusätzlicher Armatur!

Der RIHO Fall ist stilvoll und flach in der Badewannenwand eingefasst.

Lieferbar in glänzendem Chrom oder auch in robusten, gebürsteten Edelstahl erhältlich.

In Kombination mit einer UP-Armatur sparen Sie sich die Anschaffung einer teuren, freistehenden Wannenarmatur!

Die Wannen Befüllung erfolgt bei einem Wasserdruck von 2,5 bar mit 20 Litern pro Minute. Der RIHO-Fall ist mit einem Rohrunterbrecher und Rückflussverhinderer ausgestattet und wir über einen ca. 1 Meter langen flexiblen Schlauch mit 1/2 “ angeschlossen.

Das überschüssige Wasser wird durch die Überlauföffnung unter dem Wanneneinlauf abgelassen. Somit verhindern wir die Ansammlung von Restwasser im Zulauf. Zusätzlich verhindert ein eingebautes Rückschlagventil, dass Schmutzwasser in das Trinkwassersystem gelangt.

Modesty



Modesty kann auch mit einem Riho Fall ausgestattet werden, was einen separaten Wanneneinlauf

überflüssig macht.

Alle diese neuen Produkte ergänzen unsere aktuelle Kollektion, so dass Ihr Kunde das Bad seiner Träume verwirklichen kann. Viel Spaß beim Stöbern und Lesen!



Sie können es über "Downloads" auf www.riho.com einsehen oder über die unten stehende Schaltfläche herunterladen:

Riho Preisliste 2022 herunterladen

Haben Sie Fragen zu unseren Modellen, möchten etwas davon in Ihrer Ausstellung präsentieren, oder möchten Sie weitere Exemplare der Preisliste erhalten?