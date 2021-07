Pressemeldung

Sparkle Mood:

16 prickelnde Luftdüsen Sparkle Mood

5 verschiedenen Intensitätseinstellungen

1 LED-Farblichttherapie

4 er Touch Screen Bedienung

Das Restwasser wird automatisch entleert und die Bodendüsen dadurch trocken geblasen.

Musik / Bluetooth und Radiofunktion

Sparkle Mood: Whirlpool-Funktion, LED-Beleuchtung und Musikhören via Bluetooth ab sofort auch für die (halb-) freistehenden Badewannen Desire Corner (rechts und links), Desire Back-2-Wall, Modesty, Devotion und Devotion Back-2-Wall.

Diese freistehende Designer Badewanne macht Ihrem Namen alle Ehre. Bescheidenheit, wenig von etwas zu verlangen und sich mit wenig zufrieden zu geben, Modesty kombiniert Ihren bescheidenen Auftritt mit einem freundlichem Liegekomfort. Die Badewanne Modesty ist eine ovale Ausführung mit einem schönen schmalen Rand. Die freistehende Badewanne ist ein Leichtgewicht unter den Acrylbadewannen und somit sehr einfach zu installieren.

Die Modesty ist in den Maßen 170 x 76 cm erhältlich und hat trotz des schlanken Designs ein großzügiges Innenmaß.

Wahlweise mit Badewannen Befüllung mit Überlauf in Chrom oder gebürstetem Stahl.

Jetzt von RIHO auch für freistehende Acrylwannen und Wandstehende Acrylwannen.

Einbauwannen aus der Modellreihe Still sind ebenfalls mit dem neuen RIHO Fall lieferbar.

Ab Lager verfügbar!



Neu bei Riho ist der Riho Fall. Eine Badewannen Befüllung welcher im Überlauf der Wanne verborgen ist. (integrierten Wassereinlauf im Überlauf)



Bei RIHO kann der Wassereinlauf direkt in den Überlauf integriert werden. So wird das Design der Badewanne vereinfacht, denn die Befüllung erfolgt ohne eine extra Armatur direkt über die Ablaufgarnitur von RIHO.

Innovativ und ein besonderes Highlight im modernen Baddesign.

Ein Wassereinlauf ohne zusätzlicher Armatur!

Der RIHO Fall ist stilvoll und flach in der Badewannenwand eingefasst.

Lieferbar in glänzendem Chrom oder auch in robusten, gebürsteten Edelstahl erhältlich.

In Kombination mit einer UP-Armatur sparen Sie sich die Anschaffung einer teuren, freistehenden Wannenarmatur!

Die Wannen Befüllung erfolgt bei einem Wasserdruck von 2,5 bar mit 20 Litern pro Minute. Der RIHO-Fall ist mit einem Rohrunterbrecher und Rückflussverhinderer ausgestattet und wir über einen ca. 1 Meter langen flexiblen Schlauch mit 1/2 “ angeschlossen.

Das überschüssige Wasser wird durch die Überlauföffnung unter dem Wanneneinlauf abgelassen. Somit verhindern wir die Ansammlung von Restwasser im Zulauf. Zusätzlich verhindert ein eingebautes Rückschlagventil, dass Schmutzwasser in das Trinkwassersystem gelangt.

Modesty

Modesty kann auch mit einem Riho Fall ausgestattet werden, was einen separaten Wanneneinlauf

überflüssig macht.



RIHO Kollektion: einzigartig, modern und trotzdem nicht überteuert.



Die Badewanne Modesty kann natürlich auch mit einem Riho Fall ausgestattet werden, was einen separaten Wanneneinlauf überflüssig macht und dadurch die Badewanne einen noch besseren Gesamteindruck hinterlässt. RIHO Fall, Wanneneinlauf über den Überlauf, die optimale Lösung zur Badewannen Befüllung ohne die Installation einer aufwendigen, freistehenden Wannen Armatur.



Modesty ist ab Lager Menden innerhalb von 48 Stunden Lieferbar.

Sonderkonditionen bei Markteinführung und Lieferung ab Lager Menden!

Preisliste 07-2017 hier ebenfalls als Download!