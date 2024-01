All diese Materialeigenschaften machen den Solid Surface Werkstoff zur ersten Wahl für Architekten und Designer.

Mit den freistehenden Badewannen Solid Surface haben wir einen echten Blickfang für moderne Wohnbäder geschaffen.

Die aus dem äußerst robusten Material “Solid Surface” gefertigte Badewanne ist nicht nur das Highlight in jedem Badezimmer, sondern ab sofort auf Wunsch auch in allen Sikkens-Farben lieferbar.

✓ Robust

✓ Eine schöne Haptik

✓ pflegeleicht

✓ Porenfrei und antibakteriell

✓ vielfältig in Form und Farbe

✓ 100% recyclebar

Hier möchten wir Ihnen die freistehende Badewanne aus dem Material Solid Surface vorstellen: unsere Bilbao-Badewanne. Diese seidenmatt weiße Badewanne besticht durch ihr sehr feines Design und ist in zwei Größen (150x75cm, 170x75cm) erhältlich. Der Ablaufdeckel Pop - Up ist ebenfalls wie die Badewanne selbst in der Farbe seidenmatt weiss.

Die Außenseite der Badewanne kann – wie fast jede Badewanne der Solid-Surface-Reihe - in einer Sikkens- oder einer Standard-RAL-Farbe lackiert werden.

Alternativ können wir seit 2023 die Badewanne Bilbao in einer Full-Solid-Farbe anbieten: Moss Green, Pebble Grey und Anthracite Matt. Wie die weiße Variante sind auch diese freistehenden Badewannen durchgehend aus demselben Material und in derselben Farbe gehalten. Dadurch sind sie sehr langlebig, pflegeleicht und kratzfest.

Sie möchten mehr über unsere Solid-Surface-Produkte erfahren oder sie in natura sehen? Dann zögern Sie nicht, Kontakt mit uns aufzunehmen.

Preisliste 2024