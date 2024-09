Am Hargassner Firmenstammsitz Begrüßte man 11.000 Besucher in nur zwei Tagen. Fotocredit: © Hargassner

Mehr als 11.000 Besucher entdeckten in nur zwei Tagen die Heiztechnik der Zukunft. Beim Fest zum 40. Jubiläum feierten Tausende am 7. und 8. September in Weng im Innkreis – eingeleitet von einem exklusiven Gala-Abend für 850 Gäste im neu gebauten Service-Center. Spannende Vorträge und großartige Unterhaltung mit Talks mit ÖSV-Stars, spektakulären Vorführungen landwirtschaftlicher Geräte und einem naturbezogenen Kinderprogramm fanden bei bestem Wetter statt.

Der Spätsommer und Hargassner ließen es an diesem Wochenende heiß hergehen. Die Atmosphäre war natürlich „energiegeladen“. Geschulte Hargassner-Mitarbeiter hielten über 1.000 Beratungsgespräche zu nachhaltigen Heizkesseln, Solarkollektoren und Wärmepumpen. Es gab fundierte Informationen zu Förderungen sowie Führungen über das Gelände zu den vielen Höhepunkten. Allein 50 weitere forst- und landwirtschaftliche Aussteller bereicherten das Programm auf einer unglaublichen Zeitreise, die seit der Firmengründung im oberösterreichischen Innviertel stattgefunden hat. Das begeisterte auch die mehr als 2.000 Besucher aus dem nahen Bayern.

„Sensationell! Wir sind unglaublich begeistert, wie viele Menschen gekommen sind, um mit uns gemeinsam 40 Jahre Hargassner zu feiern. Eine Erfolgsgeschichte, die mit unseren Eltern begonnen hat und an der seither viele Menschen tatkräftig mitgewirkt haben“, so Markus und Anton Hargassner jun. in einem gemeinsamen Statement.

Schwerpunkte für Landwirte und Heizungssanierer

Drei Bühnen lieferten täglich 18 Fachvorträge über den Kesseltausch und Biomasse. Im hauseigenen Kino der Energie World erreichte man Hausbauer und Sanierer, während die Landwirte sich für die land- und forstwirtschaftlichen Schwerpunkte in der Zelthalle interessierten – gleich neben der großen Ausstellung land- und forstwirtschaftlicher Geräte. Allein zehn Hacker mit insgesamt 6500 PS häckselten bei den Führungen mit einem enormen Spektakel. Hausbauer entdeckten Innovationen wie die neue Luft/Wasser-Wärmepumpe Airflow-M und thermische Vakuum-Flachkollektoren der Hargassner-Tochter „ThermoSolar“.

Zahlreiche Fachvorträge Forst- & Waldwirtschaft, Biomasse, Förderungen Fotocredit: © Hargassner

„Wir sind stolz auf unsere nachhaltige Heiztechnik, denn erneuerbare Energien und umweltschonende Heizungen sind notwendig für den Klimaschutz und die Schonung der natürlichen Ressourcen“, so Geschäftsführer Anton Hargassner.

Highlights auf 110.000 qm Firmengebäude

Beim Rundgang durch die gigantischen Produktionshallen erklärten Hargassner-Mitarbeiter in einem spannenden Schaubetrieb die verschiedenen Stationen wie eine der modernsten Blechbearbeitungen Europas. Ein großes Highlight für Oldtimer-Fans war ein Schlüter-Schlepper Super 2000 TVL. Für diesen Traktor reiste ein ganzer Fanclub sogar aus dem bayrischen Freising an.

Am Sonntag besuchte Oö. Landesrat Stefan Kaineder die Hausmesse und entdeckte auf seinem Rundgang unter anderem externe Containerheizungen und große Magno-Industrieheizkessel. Solch kraftvolle Anlagen sieht man sonst nur in Heizräumen von Gewerbebetrieben oder in Nahwärmekraftwerken für ganze Orte. Das Besondere daran: Auch diese Industrieheizungen sind zu 100 % CO 2 -neutral.

Unterhaltung für Groß und Klein

Der Frühschoppen am Sonntag mit 35 Musikern der Trachtenmusikkapelle Weng lieferte Stimmung für alle Anwesenden. Sogar Seniorchef Anton Hargassner dirigierte persönlich auf der Bühne. Danach folgten Talks und Autogrammstunden mit den ÖSV-Skisprungstars wie Philipp Aschenwald, Jaqueline Seifriedsberger, Daniel Tschofenig und Julia Mühlbacher.

Das Holz-Glücksrad lief bereits am Samstag heiß, denn mehr als 2.000 Besucher erdrehten insgesamt 14,5 Tonnen Pellets sowie knapp 2.000 weitere Preise. Bei „Nimm so viel du tragen kannst“ schulterte der stärkste Gewinner acht (!) 15-Kilo-Säcke Pellets. Im Betriebsrestaurant „Kesselstube“ wurden 8000 Häppchen zur Verkostung ausgegeben. Die ausgezeichnete gastronomische Versorgung, von Veggie-Burgern über Hendl und Pizzen bis hin zu hausgemachten Torten und Bauernhof-Eis, begeisterte alle Anwesenden. Der Erlös ging zu 100 % an die umliegenden Vereine und Hofläden, die die Bewirtung übernommen hatten.

Regionale Hofläden und Gastronomen präsentierten naturnahe Gerichte und Bio-Varianten. Apropos „naturnah“: Natürlich wurde auch an die jungen Gäste gedacht. Sie konnten den Energiewald gemeinsam mit einer Waldpädagogin mit allen Sinnen entdecken, kleine Kunstwerke aus frischem Holz in der Jurte des Grünholzmobils basteln und eine Runde mit dem Upcycling-Karussell drehen. So wurde die Hausmesse auch für die Kleinen zu einem Abenteuer. Ganz Mutige versuchten sich an der mobilen Skisprungschanze K1.

Modernste & schnelle Kundenbetreuung

Dass bereits der Großteil des neuen Service Centers besichtigt werden konnte, machte das Erlebnis auch für die Erwachsenen besonders eindrucksvoll. Bei Führungen durch das neue Wenger Wahrzeichen bestaunten sie die bereits eingerichtete, moderne Lehrwerkstatt sowie das vollautomatische „Servus“-Hochregallager und die Krabbelstube für die ganzjährige Betreuung der Kinder von Mitarbeitern. Zudem bietet der Gebäudekomplex freien „Miet-Space“, also Büros und Geschäftsräume zur Miete für lokale Unternehmen und Start-ups.

Das topmoderne Ersatzteillager ging rechtzeitig zur Hausmesse in Betrieb und wird den Service für die Hargassner-Installateurspartner nochmals verbessern. „Im neuen automatischen Kleinteilelager mit Transportrobotern und einer automatischen Pickstation, die hybride Kommissionierungsprozesse ermöglichen, wird die Schnelligkeit und Effizienz in der Bearbeitung von Kundenaufträgen auf ein ganz neues Level gehoben“, so Geschäftsführer Markus Hargassner.

Green Event mit einzigartigem Holz-Parkhaus

Nachhaltigkeit stand beim „Green Event“ ganz oben auf der Agenda. Ein VW-Bulli-Oldtimer diente als Shuttle zu nahen Bahnhöfen, um die Anreise mit dem Zug zu erleichtern. Viele Besucher waren beeindruckt, dass sie als Erste das nagelneue Holz-Parkhaus nutzen durften – ein bereits international beachtetes Referenzprojekt in Zusammenarbeit mit der nahegelegenen Firma WIEHAG aus Altheim und dem Architekturbüro Matulik.

Mit dem diesem Holz-Parkhaus, das an den Tagen der Hausmesse vollständig ausgelastet war, konnten 1.500 Tonnen CO 2 im Holz „eingespeichert“ werden. Es ist in Mitteleuropa in Bauart und Dimension einzigartig. Die ältesten Holzbauten der Welt sind mehr als 1.000 Jahre alt, einer langen Nutzungsdauer des neuen Gebäudes steht also nichts im Weg. Das Holz-Parkhaus besticht durch 500 Stellplätze auf zehn Ebenen. In die 30 E-Ladestationen wird selbst erzeugter PV-Strom vom Dach eingespeist.

Erst im Februar 2024 starteten die Holzbauarbeiten, und dann ging es schnell voran. „In vier Tagen konnte eine Ebene fertiggestellt werden. Bei zehn Ebenen konnte das Gebäude in nur 40 Tagen errichtet werden. Die Fassade ist ein Zusammenspiel aus Funktionalität und Ästhetik. Die 3.400 qm Lärchenverkleidung schützt die dahinterliegende Holzkonstruktion und ermöglicht eine gute Belüftung. Sie verleiht dem Gebäude ein dynamisches Erscheinungsbild“, erklärt Florian Pommer, Hargassner Projektleiter des Neubaus. „Das ist das ‚geilste‘ Parkhaus überhaupt!“ kommentierte Moderator und Klimaexperte Andreas Jäger.

Der Event war für jeden Besucher ein Gewinn – und für viele auch der Anstoß, endlich auf eine nachhaltige Heizung von Hargassner umzusteigen. Und das ist auf jeden Fall ein Gewinn für die Geldbörse und das Klima.

Exklusiver Gala-Abend mit 850 geladenen Gästen

Am Freitagabend schritten die ersten Gäste bereits über den roten Teppich zum exklusiven Gala-Abend. Installateurspartner aus 31 Ländern sowie viele lokale und regionale Gäste erlebten einen kurzweiligen Abend mit Moderator Andreas Jäger, Polit-Prominenz und ÖSV-Stars wie Toni Innauer. Es wartete nicht nur eine festlich gedeckte Halle für das Gala-Buffet der Zeiler Gastronomie, sondern auch ein Show-Akt und viele emotionale Momente, wie die Präsentation der neuen Firmenchronik durch die Vertriebs- und Produktverantwortlichen Herbert Schwarz und Anton Hofer.

Hargassner Gala-Abend am 5. September Fotocredit: © Hargassner

Geschäftsführer Anton Hargassner eröffnete den Abend und betonte, dass das Unternehmen und das 40-jährige Jubiläum für jeden Einzelnen im Raum von großer Bedeutung seien. Sein Bruder Markus fuhr fort: „Das neue Service-Center geht als wichtiger Meilenstein für das Unternehmen in Betrieb. Es bringt uns unserer Mission, mit bester Hargassner-Technik, den besten Mitarbeitern und den besten Installateuren und Heizungsbauern gemeinsam für unsere Kunden die Besten zu sein, noch näher.“

Gemeinsam bedankten sich die Hargassner-Brüder bei allen, die zum Erfolg des Unternehmens beigetragen haben, insbesondere bei den Kunden und Partnern, die dem Unternehmen ihr Vertrauen schenkten, sowie bei den Mitarbeitern, sowohl langjährigen als auch Neueinsteigern.

Vom Bundesminister bis zum ÖSV-Sportdirektor

Die Liste der politischen Ehrengäste war lang. Auf der Bühne waren der Präsident des OÖ Landtages Max Hiegelsberger, Wohnbaulandesrat Dr. Manfred Haimbuchner, der Wengers Bürgermeister Gerhard Wiesner, Wirtschaftskammerpräsidentin Mag. Doris Hummer, ÖVP-Klubobmann und Nationalrat August Wöginger sowie Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft Dr. Martin Kocher. Im Publikum waren außerdem die Landtagsabgeordneten David Schießl und Klaus Mühlbacher sowie der Braunauer Bezirkshauptmann Gerald Kronberger.

Max Hiegelsberger fasste die Meinung aller zusammen: „Wenn man in die Zukunft blickt, dann braucht es für die Holzheizung Innovationen wie die der Firma Hargassner.“ August Wöginger ergänzte: „Das Innviertel gehört zu den aufstrebenden Regionen Österreichs. Das war nur möglich mit dem Mut von Unternehmern wie der Familie Hargassner.“ Martin Kocher verwies auf die internationale Strahlkraft des Unternehmens: „Das geht nur mit Zuversicht und generationenübergreifendem Denken. Dazu gehört auch, dass man auf die Mitarbeiter schaut und Lehrlinge ausbildet. Die nächste Generation an Facharbeitern ist der Schlüssel zum Erfolg.“

Neben vielen ÖSV-Skisprung-Stars waren auch der FIL-Präsident des internationalen Rodelverbandes Einars Fogelis, Olympiasieger Toni Innauer und ÖSV-Sportdirektor Mario Stecher zu Gast.

Segen und Show-Act

Der Abend ging kurzweilig weiter. Der Wenger Pfarrer Mag. Gregor Gacek segnete mit einem gemeinsamen Gebet das neue Gebäude und die anwesenden Gäste. Es folgten Ehrungen jahrzehntelanger Hargassner-Partner, bis der Abend mit der Band „Star Mix“ und einem spektakulären Showact mit Feuershow und Tuch-Akrobaten in seinen Unterhaltungsbereich überging.

„Wir bekennen uns mit unseren Investitionen zum Standort in Weng. Da sind wir daheim, und den werden wir weiterentwickeln. Wir haben noch einige Visionen auf unserer Mission, die Besten im Bereich erneuerbare Energien zu sein, vor uns, und da schauen wir extrem positiv in die Zukunft“, schließt Markus Hargassner den offiziellen Teil des Gala-Abends.

