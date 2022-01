Pressemeldung

„Wir freuen uns, dass wir mit Christoph Mudra einen erfahrenen Experten für den Bereich Cooling zurückgewinnen konnten. Wir sind davon überzeugt, dass er unseren Vertrieb mit seiner Expertise weiter voranbringen wird“, betont Sascha Paulus, Business Unit Director Cooling.



Nach einem technischen Maschinenbau-Studium an der Fachhochschule Zittau/Görlitz war Christoph Mudra bereits zwölf Jahre für Riedel Kooling u.a. als Key Account Manager im Bereich der industriellen Kühlung tätig. Zwei Jahre verantwortete er bei Johnson Controls den Vertrieb großer Kälteanlagen mit natürlichen Kältemitteln. Nach weiteren zwei Jahren als Vertriebsleiter „Medical Cooling“ bei KKT Chillers, in denen er die vertrieblichen und technischen Aufgaben im Healthcare-Markt verantwortete, kehrt Christoph Mudra nun zu seinen Wurzeln bei Riedel Kooling zurück.

„Ich bin sehr stolz darauf, die Vertriebsorganisation bei Riedel Kooling leiten zu dürfen. Riedel Kooling ist seit über 50 Jahren Experte für Kältetechnik. Wir sind die Nummer Eins bei Systemtrennern in der MRT-Technologie. Wir sind global aufgestellt mit Standorten in Kulmbach, in Kalamazoo (USA) und Shenyang (China). So können wir direkt vor Ort nachhaltige und innovative Kühllösungen entwickeln und produzieren“, so Christoph Mudra.