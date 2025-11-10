10.11.2025  Pressemeldung Alle News von ATEC

ATEC - Webinar: Richtige Planung und Ausführung, Schallhauben u. -wände

Am 18. November 2025, um16:00 - 17:00 Uhr

Die Anforderungen der TA-Lärm zum Schutz der Bevölkerung ist eine sehr ernst zu nehmende rechtliche Vorgabe. Entsprechend ist es wichtig, sich mit dem Thema vor, bzw. mit der Planung einer Wärmepumpe, Klimaanlage oder dergleichen zu befassen. 

Ein sorgfältig ausgewählter Aufstellort von v.g. Anlagen ist nicht nur aus Gründen des Schalls essenziell. ATEC betrachtet diese und andere Aspekte in dem kurzweiligen Webinar, welches bewusst sehr praxisgerecht von erfahrenen Referenten und Praktikern gehalten wird.  

Das Webinar ist für das Fachpublikum kostenfrei.

Jetzt anmelden

ATEC GmbH & Co.KG
Liliencronstr. 55
21629 Neu Wulmstorf
Deutschland
Telefon:  +49 40 700100-66
atec-energiefluss.de
