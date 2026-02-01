ReSus sucht Technischer Leiter SHK (m/w/d) Perspektive Geschäftsleitung ID: SHK26006
Technischer Leiter SHK (m/w/d)
Perspektive Geschäftsleitung ID: SHK26006
Einsatzort
Raum Frankfurt am Main
Ihre Aufgaben in dem Unternehmen sind:
- Gesamtverantwortung für alle technischen, operativen und vertrieblichen Prozesse im Handwerksunternehmen
- Führung, Motivation und Weiterentwicklung der technischen Abteilungen inkl. Projektleiter und indirekt aller handwerklich tätigen SHK Monteure
- Sicherstellung der technischen Qualität, Einhaltung von Terminen und Budgets
- Projektmanagement und -verantwortung für die diversen Bauvorhaben, Kundendienst und Wartung
- Analyse und Optimierung interner Prozesse sowie deren Digitalisierung
- Ausbau und Weiterentwicklung der Marktpräsenz, inklusive Akquise von Neukunden
- Repräsentation des Unternehmens gegenüber Kunden, Partnern und Lieferanten
- Enge Zusammenarbeit mit der kaufmännischen Geschäftsführung
- Aktive Mitgestaltung strategischer Unternehmensentscheidungen
Ihr Qualifikationsprofil:
- Studium der Versorgungstechnik bzw. Bauingenieurwesen Schwerpunkt Gebäudetechnik oder vergleichbare Qualifikationen wie Meister, Techniker usw.
- Mehrjährige Berufserfahrung in leitender Funktion, idealerweise in einem mittelständischen SHK-Handwerksbetrieb
- Führungs- und Durchsetzungsstärke, Steuerungs- und Organisationskompetenz sowie Belastbarkeit und Teamfähigkeit im Handwerksumfeld
- Fundiertes Wissen für die kaufmännischen Belange wie Projektmanagement, Controlling, Kalkulation und Kostenverantwortung
- Unternehmerisches Denken und lösungsorientierte Arbeitsweise
- Leidenschaft für das SHK-Handwerk und den Mittelstand
- Sicherer Umgang mit Office Anwendungen sowie CRM Solutions
- Deutschkenntnisse auf muttersprachlichem Niveau
Das Unternehmen bietet:
- Abwechslungsreiche Aufgaben in einem dynamischen, innovativen, modernen
sowie inhabergeführten Familienunternehmen
- Attraktives und leistungsgerechtes Vergütungspaket
- Firmenfahrzeug zur kompletten privaten Nutzung
- Individuelle technische und persönliche Weiterbildungsmöglichkeiten
- Perspektivische Entwicklung in die Geschäftsleitungsebene angedacht
- Kurze Entscheidungswege, flache Hierarchien und ein herzliches, kollegiales Team
Diese Unterlagen benötigen wir von Ihnen digital auf Deutsch:
- Aussagekräftiger deutscher Lebenslauf (Word oder pdf, nicht als Bild eingescannt)
- Angaben zu Gehaltsvorstellung, Mobilität und Verfügbarkeit (gern auch via Mail)
- Arbeitszeugnisse und ggfs. Zwischenzeugnis (pdf)
- Ausbildungs- und / oder Qualifikationsnachweise (pdf)
Senden Sie uns bitte diese Unterlagen auf die Mailadresse Bewerbermanagement bewerbung(at)resus-consult.de mit Verweis auf die Stellen ID zu und Sie erhalten verbindlich und zeitnah Rückmeldung nebst unseren Datenschutzbestimmungen.
Haben wir Ihr Interesse wecken können?
Bei Rückfragen steht Ihnen Herr Schnitzler für das Geschäftsfeld SHK Gebäudetechnik (Sanitär | Heizung | Klima | Lüftung | TGA | Installation) gern jederzeit zur Verfügung.
ReSus Consult GmbH
Personalberatung | Executive Search Bauwesen
Dipl.-Ing.
Ralf Schnitzler
Weierstraße 14-16
53721 Siegburg
+49.2241.240922.55
Disclaimer: Zur verbesserten Lesbarkeit haben wir hier nur eine Geschlechtsform verwendet. Da wir konform mit AGG und Gleichberechtigungsgesetz handeln, sind natürlich alle Geschlechtsformen ganz neutral angesprochen - Alter, Herkunft usw. sind keine Entscheidungsmerkmale.