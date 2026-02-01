Unser Kunde ist ein inhabergeführtes Fachhandwerksunternehmen für Sanitär-, Heizungs- und Klimabedarf und zählt zu den leistungsfähigsten und größten Betrieben der Haustechnik im gesamten Rhein-Main-Gebiet. Dieser Spezialist im SHK-Fachhandwerk hat sich seit mehreren Generationen als verlässlicher Partner auch in den Bereichen Solar und Elektro mittlerweile etabliert. Ehrlichkeit und Verlässlichkeit gegenüber Kunden und Mitarbeitern zeichnen dieses erfolgreiche Unternehmen aus.

Technischer Leiter SHK (m/w/d)

Perspektive Geschäftsleitung ID: SHK26006

Einsatzort

Raum Frankfurt am Main

Ihre Aufgaben in dem Unternehmen sind:

Gesamtverantwortung für alle technischen, operativen und vertrieblichen Prozesse im Handwerksunternehmen

Führung, Motivation und Weiterentwicklung der technischen Abteilungen inkl. Projektleiter und indirekt aller handwerklich tätigen SHK Monteure

Sicherstellung der technischen Qualität, Einhaltung von Terminen und Budgets

Projektmanagement und -verantwortung für die diversen Bauvorhaben, Kundendienst und Wartung

Analyse und Optimierung interner Prozesse sowie deren Digitalisierung

Ausbau und Weiterentwicklung der Marktpräsenz, inklusive Akquise von Neukunden

Repräsentation des Unternehmens gegenüber Kunden, Partnern und Lieferanten

Enge Zusammenarbeit mit der kaufmännischen Geschäftsführung

Aktive Mitgestaltung strategischer Unternehmensentscheidungen

Ihr Qualifikationsprofil:

Studium der Versorgungstechnik bzw. Bauingenieurwesen Schwerpunkt Gebäudetechnik oder vergleichbare Qualifikationen wie Meister, Techniker usw.

Mehrjährige Berufserfahrung in leitender Funktion, idealerweise in einem mittelständischen SHK-Handwerksbetrieb

Führungs- und Durchsetzungsstärke, Steuerungs- und Organisationskompetenz sowie Belastbarkeit und Teamfähigkeit im Handwerksumfeld

Fundiertes Wissen für die kaufmännischen Belange wie Projektmanagement, Controlling, Kalkulation und Kostenverantwortung

Unternehmerisches Denken und lösungsorientierte Arbeitsweise

Leidenschaft für das SHK-Handwerk und den Mittelstand

Sicherer Umgang mit Office Anwendungen sowie CRM Solutions

Deutschkenntnisse auf muttersprachlichem Niveau

Das Unternehmen bietet:

Abwechslungsreiche Aufgaben in einem dynamischen, innovativen, modernen

sowie inhabergeführten Familienunternehmen

sowie inhabergeführten Familienunternehmen Attraktives und leistungsgerechtes Vergütungspaket

Firmenfahrzeug zur kompletten privaten Nutzung

Individuelle technische und persönliche Weiterbildungsmöglichkeiten

Perspektivische Entwicklung in die Geschäftsleitungsebene angedacht

Kurze Entscheidungswege, flache Hierarchien und ein herzliches, kollegiales Team

Diese Unterlagen benötigen wir von Ihnen digital auf Deutsch:

Aussagekräftiger deutscher Lebenslauf (Word oder pdf, nicht als Bild eingescannt)

Angaben zu Gehaltsvorstellung, Mobilität und Verfügbarkeit (gern auch via Mail)

Arbeitszeugnisse und ggfs. Zwischenzeugnis (pdf)

Ausbildungs- und / oder Qualifikationsnachweise (pdf)

Senden Sie uns bitte diese Unterlagen auf die Mailadresse Bewerbermanagement bewerbung(at)resus-consult.de mit Verweis auf die Stellen ID zu und Sie erhalten verbindlich und zeitnah Rückmeldung nebst unseren Datenschutzbestimmungen.

Haben wir Ihr Interesse wecken können?

Bei Rückfragen steht Ihnen Herr Schnitzler für das Geschäftsfeld SHK Gebäudetechnik (Sanitär | Heizung | Klima | Lüftung | TGA | Installation) gern jederzeit zur Verfügung.

ReSus Consult GmbH

Personalberatung | Executive Search Bauwesen

Dipl.-Ing.

Ralf Schnitzler

Weierstraße 14-16

53721 Siegburg

+49.2241.240922.55

Reservieren Sie sich direkt einen Gesprächstermin mit Herrn Dipl Ing. Ralf Schnitzler in seinem Kalender!

Hier direkt zur Stellenanzeige.

Disclaimer: Zur verbesserten Lesbarkeit haben wir hier nur eine Geschlechtsform verwendet. Da wir konform mit AGG und Gleichberechtigungsgesetz handeln, sind natürlich alle Geschlechtsformen ganz neutral angesprochen - Alter, Herkunft usw. sind keine Entscheidungsmerkmale.