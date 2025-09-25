ReSus sucht Technischer Außendienst Sanitär (m/w/d) Designprodukte ID: SHK25037
Technischer Außendienst Sanitär (m/w/d) Designprodukte
ID: SHK25037
Einsatzort
Bremen / Osnabrück - Oldenburg
(aus dem Home-Office heraus)
Ihre Aufgaben in dem Unternehmen sind:
- Technische und kaufmännische Beratung von Architekten, Planern, Fachhandwerk und Großhandel im Rahmen regionaler Bauprojekte
- Eigenverantwortliche Akquise und kontinuierliche Objektverfolgung im privaten und öffentlichen Bereich
- Unterstützung bei barrierefreien Lösungen, normkonformer Planung und architektonisch abgestimmten Designsystemen
- Platzierung der Produkte in Ausschreibungen und Leistungsverzeichnissen inklusive technischer Dokumentation
- Durchführung von Produktschulungen, Fachveranstaltungen und Präsentationen bei Kunden und Partnern
- Enge Abstimmung mit Innendienst, Marketing und Key-Account-Management zur Umsetzung definierter Vertriebsziele
Ihr Qualifikationsprofil:
- Technische oder kaufmännische Ausbildung oder vergleichbare Qualifikation mit Schwerpunkt auf Vertriebs- und Einkaufskenntnisse im SHK-Umfeld
- Hohe Affinität und Knowhow für das Sortiment Heizung / Kälte
- Berufserfahrung im 3- oder 2-stufigen Vertriebsweg sind wünschenswert
- Reisebereitschaft im überregionalen Umfeld
- Vertriebsorientierte Persönlichkeit mit Eigeninitiative, Abschlussstärke
und Kundenfokus
- Sicheres und souveränes Auftreten, teamorientierte Arbeitsweise
- Routinierter Umgang mit Office- und CRM-Systemen
- Sehr gute Deutschkenntnisse, Englisch von Vorteil
Das Unternehmen bietet:
- Abwechslungsreiche Vertriebsaufgabe bei einem Premiumanbieter mit hoher Designkompetenz
- Leistungsgerechte Vergütung, neutraler Firmenwagen zur privaten Nutzung
- Moderne Ausstattung im Homeoffice, digitale Tools & Vertriebsunterstützung
- Kontinuierliche fachliche und persönliche Weiterbildung
- Angenehme Arbeitsatmosphäre und wertschätzende Unternehmenskultur
Diese Unterlagen benötigen wir von Ihnen digital auf Deutsch:
- Aussagekräftiger deutscher Lebenslauf (Word oder pdf, nicht als Bild eingescannt)
- Angaben zu Gehaltsvorstellung, Mobilität und Verfügbarkeit (gern auch via Mail)
- Arbeitszeugnisse und ggfs. Zwischenzeugnis (pdf)
- Ausbildungs- und / oder Qualifikationsnachweise (pdf)
Senden Sie uns bitte diese Unterlagen auf die Mailadresse Bewerbermanagement bewerbung(at)resus-consult.de mit Verweis auf die Stellen ID zu und Sie erhalten verbindlich und zeitnah Rückmeldung nebst unseren Datenschutzbestimmungen.
Haben wir Ihr Interesse wecken können?
Bei Rückfragen steht Ihnen Herr Dohrmann für das Geschäftsfeld SHK Gebäudetechnik (Sanitär | Heizung | Klima | Lüftung | TGA | Installation) gern jederzeit zur Verfügung Tel. +49.2241.240922.56
Reservieren Sie sich direkt einen Gesprächstermin mit Herrn Dohrmann in seinem Kalender!
Hier direkt zur Stellenanzeige.
Disclaimer: Zur verbesserten Lesbarkeit haben wir hier nur eine Geschlechtsform verwendet. Da wir konform mit AGG und Gleichberechtigungsgesetz handeln, sind natürlich alle Geschlechtsformen ganz neutral angesprochen - Alter, Herkunft usw. sind keine Entscheidungsmerkmale.