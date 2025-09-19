Unser Mandant ist ein international führender Markenanbieter für architekturgerechte Systemlösungen in den Bereichen Sanitär, Barrierefreiheit und Türbeschläge. Die designorientierten und funktionalen Produkte werden weltweit in öffentlichen, gewerblichen und privaten Bauvorhaben eingesetzt – vom Hotelbad bis zum barrierefreien Objekt. Für das weitere Wachstum im Bereich Projektvertrieb suchen wir einen erfahrenen technischen Berater im Außendienst, der mit Empathie, Beratungskompetenz und Gestaltungssinn die Kundenzielgruppen nachhaltig betreut.

Technischer Außendienst Sanitär (m/w/d) Designprodukte

Einsatzort

Bremen / Osnabrück - Oldenburg

(aus dem Home-Office heraus)

Ihre Aufgaben in dem Unternehmen sind:

Technische und kaufmännische Beratung von Architekten, Planern, Fachhandwerk und Großhandel im Rahmen regionaler Bauprojekte

Eigenverantwortliche Akquise und kontinuierliche Objektverfolgung im privaten und öffentlichen Bereich

Unterstützung bei barrierefreien Lösungen, normkonformer Planung und architektonisch abgestimmten Designsystemen

Platzierung der Produkte in Ausschreibungen und Leistungsverzeichnissen inklusive technischer Dokumentation

Durchführung von Produktschulungen, Fachveranstaltungen und Präsentationen bei Kunden und Partnern

Enge Abstimmung mit Innendienst, Marketing und Key-Account-Management zur Umsetzung definierter Vertriebsziele

Ihr Qualifikationsprofil:

Technische oder kaufmännische Ausbildung oder vergleichbare Qualifikation mit Schwerpunkt auf Vertriebs- und Einkaufskenntnisse im SHK-Umfeld

Hohe Affinität und Knowhow für das Sortiment Heizung / Kälte

Berufserfahrung im 3- oder 2-stufigen Vertriebsweg sind wünschenswert

Reisebereitschaft im überregionalen Umfeld

Vertriebsorientierte Persönlichkeit mit Eigeninitiative, Abschlussstärke

und Kundenfokus

und Kundenfokus Sicheres und souveränes Auftreten, teamorientierte Arbeitsweise

Routinierter Umgang mit Office- und CRM-Systemen

Sehr gute Deutschkenntnisse, Englisch von Vorteil

Das Unternehmen bietet:

Abwechslungsreiche Vertriebsaufgabe bei einem Premiumanbieter mit hoher Designkompetenz

Leistungsgerechte Vergütung, neutraler Firmenwagen zur privaten Nutzung

Moderne Ausstattung im Homeoffice, digitale Tools & Vertriebsunterstützung

Kontinuierliche fachliche und persönliche Weiterbildung

Angenehme Arbeitsatmosphäre und wertschätzende Unternehmenskultur

Diese Unterlagen benötigen wir von Ihnen digital auf Deutsch:

Aussagekräftiger deutscher Lebenslauf (Word oder pdf, nicht als Bild eingescannt)

Angaben zu Gehaltsvorstellung, Mobilität und Verfügbarkeit (gern auch via Mail)

Arbeitszeugnisse und ggfs. Zwischenzeugnis (pdf)

Ausbildungs- und / oder Qualifikationsnachweise (pdf)

Senden Sie uns bitte diese Unterlagen auf die Mailadresse Bewerbermanagement bewerbung(at)resus-consult.de mit Verweis auf die Stellen ID zu und Sie erhalten verbindlich und zeitnah Rückmeldung nebst unseren Datenschutzbestimmungen.

Haben wir Ihr Interesse wecken können?

Bei Rückfragen steht Ihnen Herr Dohrmann für das Geschäftsfeld SHK Gebäudetechnik (Sanitär | Heizung | Klima | Lüftung | TGA | Installation) gern jederzeit zur Verfügung Tel. +49.2241.240922.56

Reservieren Sie sich direkt einen Gesprächstermin mit Herrn Dohrmann in seinem Kalender!

