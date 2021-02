Sales Manager SHK Heizungskomponenten (m/w/d)

ID: SHK21009

Unser Kunde ist mit mehreren tausend Mitarbeitern im In- und Ausland einer der bedeutendsten Hersteller in den Bereichen der Hausinstallation. Jahrzehntelange Erfahrung sowie Spezialisierung auf dem Gebiet der Heiz- und Regeltechnik bieten die Basis für die Entwicklung innovativer Produkte mit gelungenen Lösungen in Technik und Design. Langjährige Marktpräsenz, herausragende technische und qualitative Reputation sowie kundengerechte Lösungen mit kurzen Entscheidungswegen repräsentieren diesen Unternehmensgeist.

Einsatzort

Nordrhein-Westfalen, Hessen, Bayern und Berlin (jeweils aus dem Home-Office heraus)

Ihre Aufgaben in dem Unternehmen sind:

Systematische Betreuung und Weiterentwicklung des jeweiligen regionalen Verkaufsgebietes durch Beratung und Schulungen der Kunden vor Ort

Erarbeitung kundenspezifischer Lösungen und Projektumsetzung

Betreuung der Kunden im SHK-Großhandel, Installateure, Architekten/Planer und Wohnbaugesellschaften

Weiterentwicklung des Verkaufsgebietes durch Akquise von Neukunden

Konsequente Marktrecherche und Ermittlung von Marktpotentialen

Mitplanung beim Budget Ihres regionalen Vertriebsgebietes

Stärkung und Positionierung der Vertriebsmarke

Organisation und Durchführung von Schulungs- und Vortragsveranstaltungen

Teilnahme an Messe- und Kundenveranstaltungen

Ihr Qualifikationsprofil:

Technische oder kaufmännische Ausbildung oder vergleichbare Qualifikation mit Schwerpunkt auf Vertriebskenntnisse im SHK-Handwerk

Hohe Affinität und technisches Knowhow für das Sortiment Heiz- und Regelungstechnik

Berufserfahrung im 3-stufigen Vertriebsweg sind wünschenswert

Hohe Reisebereitschaft im jeweiligen regionalen Umfeld

Verkaufsstarke Persönlichkeit mit ausgeprägter Kundenorientierung

Zielstrebigkeit, Eigeninitiative, Loyalität, Abschlusssicherheit

Souveränes Auftreten, Teamplayer

Sicherer Umgang mit Office und CRM-Anwendungen

Deutschkenntnisse auf muttersprachlichem Niveau

Das Unternehmen bietet:

Abwechslungsreiche Aufgaben in einem dynamischen, innovativen und internationalen Unternehmen mit Perspektivmöglichkeiten

Attraktive und leistungsgerechte Vergütung

Neutraler PKW zur privaten Nutzung und Home-Office-Ausstattung

Individuelle technische und persönliche Weiterbildungen

Freundliche Arbeits- und Teamatmosphäre

Diese Unterlagen benötigen wir von Ihnen:

Anschreiben mit Gehaltsvorstellung und Verfügbarkeit

Lebenslauf (Word oder pdf, nicht als Bild eingescannt)

Zeugnisse (pdf)

Ausbildungsnachweise (pdf)

