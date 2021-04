Ein Vorstellungsgespräch dient dem besseren Kennenlernen von Kandidaten und Arbeitgebern. Man hat hier die Idee, dass dies insbesondere für den Arbeitgeber gilt - also dass dieser eben die Fragen stellt, um den entsprechenden Kandidaten kennenzulernen. Wir sind jedoch davon überzeugt, dass man als Bewerber eben auch Fragen stellen kann und sollte. Denn um einen guten Eindruck zu bekommen benötigen Sie als Bewerber eben auch Informationen. Auch als Bewerber genießt man die Freiheit sich gegen ein Unternehmen zu entscheiden. Insbesondere in Zeiten, in denen die Arbeitnehmer den Markt bestimmen sind die Eindrücke der Bewerber besonders entscheidend für die Arbeitgeberwahl.

Neben Fragen wie

"Warum wurden Sie als Bewerber ausgewählt?“

"Welche Ziele und wie sollen Sie diese im Sinne des Unternehmens erreichen können?“

"Wie läuft die Einrabeitung ab?“

geben wir Ihnen noch weitere Beispiele für wichtige Fragen an die Hand.

Alle sollen dazu dienen, dass Sie herausfinden, ob Sie genau der oder die Richtige für diese Position und dieses Unternehmen sind.

Weitere Fragen, die Sie Ihrem potentiell zukünftigen Arbeitgeber stellen sollten und warum finden Sie hier:



