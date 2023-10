Die ReSus Consult GmbH ist eine erfolgreich operierende Personalberatung in spezialisierten Branchen als eigenständige Geschäftsfelder. Engagiert, qualifiziert, technisch orientiert sowie international vernetzt führen wir Ihre Besetzungen von Fach- und Führungskräften bis hin zur Vorstandsebene aus. Nachhaltigkeit -sustainable success- ist unser Markenzeichen.

Key Account Manager Anlagenbau SHK (m/w/d)

ID: SHK23040

Unser Kunde ist ein regional marktführender Großhandel in den Bereichen der hochwertigen Lösungen im Anlagenbau. Mit seinen technischen Anwendungen finden die Produkte Verwendung in der Energie- und Gebäudewirtschaft. Als Inhaber geführtes Unternehmen ist er Zulieferer für die größten und namhaftesten Anlagenbauer in Deutschland. Herausragende technische und qualitative Reputation, kundengerechte Lösungen sowie ein deutschlandweiter Verbund leistungsfähiger Mittelständler prägen den Unternehmensgeist.

Einsatzort

München (aus dem Home-Office heraus)

Ihre Aufgaben in dem Unternehmen sind:

Systematische Betreuung Ihres (über)regionalen Vertriebsgebietes

Erarbeitung kundenspezifischer Lösungen und Projektumsetzung für das Großkundengeschäft

Betreuung der überregionalen Kunden im Anlagenbau

Weiterentwicklung des Verkaufsgebietes durch Akquise von Neukunden

Umsetzung (Auf- und Ausbau) neuer Absatz- bzw. Marktbereiche

Budgetplanung und -verantwortung Ihres Key Account Bereiches

Konsequente Marktrecherche und Ermittlung von Marktpotentialen

Zusammenarbeit mit Innen- und Außendienstkollegen

Stärkung und Positionierung der Vertriebsmarke

Ihr Qualifikationsprofil:

Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische oder technische Berufsausbildung, Studium der Betriebswirtschaft oder vergleichbaren Qualifikationen

Mehrjährige Berufserfahrung in Vertriebsfunktionen des SHK-Umfelds mit Schwerpunkt Anlagenbau TGA / Heizungstechnik

Flexibel / hohe Reisebereitschaft im (über)regionalen Umfeld

Verkaufsstarke Persönlichkeit mit ausgeprägter Beratungs- sowie Kundenorientierung

Ausgeprägte Ergebnis- und Zielorientierung

Souveränes Auftreten, Teamplayer

Sicherer Umgang mit ERP Systemen sowie Office Tools

Deutschkenntnisse auf muttersprachlichem Niveau

Das Unternehmen bietet:

Erleben Sie ein spannendes Arbeitsumfeld in einem inhabergeführten Unternehmen, das für seine Dynamik, Innovation und Flexibilität bekannt ist

Attraktive und leistungsgerechte Vergütung

Neutraler PKW zur privaten Nutzung und Home-Office-Ausstattung

Individuelle technische und persönliche Weiterbildungen

Freundliche Arbeits- und Teamatmosphäre

