Die Wertschätzung der Generation 50 Plus steigt in den letzten Jahren wieder - und das liegt nicht nur am Fachkräftemangel.

Besonders jüngere Arbeitnehmer lernen viel positives von den erfahrenen Branchenprofis. Na klar - die Vermittlung der Fachkenntnisse wird sich so mancher denken. Aber das ist nur ein Teil eines guten SHK Profis.

Insbesondere in Spezialbranchen werden Erfahrung und bestimmte Skills wertvoller je umfangreicher sie sind. Kunden wünschen sich oft einen erfahrenen Mitarbeiter und bevorzugen daher ältere Fachkräfte.

Ganz klar ist, dass auch in der SHK Branche ein Generationenwechsel bevorsteht. Welche Vorteile durch eine gute Mischung entstehen und warum ausgerechnet die Generation 50 plus hier so eine große Rolle spielt erfahren Sie mit nur einem Klick:



Sie suchen eine neue berufliche Herausforderung im SHK Bereich?

Wir haben ständig aktuelle Vakanzen in der SHK Gebäudetechnik neu zu besetzen. Angefangen von Jobs im Technik-Bereich bis hin zu Führungspositionen ist alles mögliche dabei! Sehen Sie sich doch einmal um… vielleicht ist ja genau Ihr Traumjob dabei!



Setzen Sie sich mit uns in Verbindung - wir helfen Ihnen auch bei der Besetzung Ihrer Vakanzen. Wir freuen uns auf Ihre Nachricht.