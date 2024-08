Wer weniger Wasser und Energie verbraucht, lebt nachhaltiger und spart zudem Geld. Denn insbesondere der Warmwasserverbrauch in Gebäuden treibt Energiekosten und CO 2 -Emissionen gleichermaßen in die Höhe. Dabei liegt hier enormes Einsparpotenzial. Als Vorreiter im Bereich wasser- und energiesparender Sanitärtechnologien bietet Armaturenhersteller Schell ein breites Portfolio an hocheffizienten Lösungen, mit denen Nutzer ihren Wasser- und Energieverbrauch – und somit Kosten – maßgeblich reduzieren und zugleich einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz leisten können.

Zwei Produktgruppen stehen hierbei im Fokus: Die elektronischen Armaturen und die weltbekannten Eckventile des Herstellers. Beide bergen ein beeindruckendes Einsparpotenzial. So lässt sich der Wasserverbrauch mit berührungslosen Schell Armaturen im Vergleich zu regulären Einhebelmischern um bis zu 70 % senken – eine ebenso einfache wie effiziente Option, die sowohl im (halb-)öffentlichen und gewerblichen Bereich als auch in Wohngebäuden zunehmend an Bedeutung gewinnt. Auch die Schell Eckventile mit Regulierfunktion erweisen sich als starke Unterstützer: Optimal einreguliert, lassen sich Wasser- und Energieverbrauch damit um bis zu 40 % senken – und das ganz ohne Komfortverzicht.



Wasserverbrauch um bis zu 70 % senken mit elektronischen Armaturen

Eine der Hauptursachen für einen erhöhten Wasser- und Energieverbrauch liegt darin, dass Wasser läuft, wenn es nicht zwingend nötig ist. So unterbricht beispielsweise die Mehrheit der Nutzer den Wasserfluss beim Einseifen der Hände am Waschtisch nicht. Das (warme) Wasser läuft weiter und wird unnötig verschwendet. Ein weiterer Fall: Wird der Hebel nach dem Händewaschen nicht vollständig geschlossen, steigt der Wasserverbrauch zusätzlich – beides Umstände, die sich mit der Umrüstung auf elektronische, Infrarot-Sensor gesteuerte Schell Armaturen effektiv vermeiden lassen. Hier fließt Wasser nur, wenn es tatsächlich benötigt wird. Hält man die Hände in den Erfassungsbereich des intelligenten Sensors, startet der Wasserfluss und er stoppt, sobald sich die Hände außerhalb dieses Bereichs befinden. Um bis zu 70 % lassen sich Wasser- und Energieverbrauch mit sensorgesteuerte Armaturen reduzieren. Eine andere Möglichkeit zur Reduktion des Wasserverbrauchs sind berührungsarme Schell Selbstschluss-Armaturen: Hier wird der Wasserfluss manuell ausgelöst und stoppt nach voreingestellter Zeit automatisch. Die Ersparnis im Vergleich zu regulären Einhebelmischern beträgt bis zu 55 %. Ein willkommener Zusatznutzen: Sowohl Schell Selbstschluss- als auch Sensor-Armaturen punkten mit optimierter und hochkomfortabler Nutzerhygiene, da sie kontaktarm bzw. vollkommen kontaktlos bedient werden. Das Risiko von Krankheitsübertragungen wird so effektiv minimiert. Ob Waschtisch, Küche, Dusche, WC oder Urinal – Armaturenhersteller Schell bietet vielfältige wasser- und energiesparende Lösungen für verschiedenste Anwendungsbereiche.



Wasser sparen im Handumdrehen: Schell Eckventile mit Regulierfunktion machen’s möglich

Für eine weitere Einsparmöglichkeit lohnt sich ein Blick unter den Waschtisch: Eckventile werden beim Wasser- und Energiesparen meist unterschätzt. Dabei sind sie wahre Spar-Helden. Mit nur wenigen Handgriffen können Nutzer Wasser- und Energieverbrauch um bis zu 40 % senken. Ermöglicht wird dies durch die clevere Regulierfunktion der Schell Eckventile. Die Durchflussmengen von Kalt- und Warmwasser können individuell angepasst und unterschiedliche Leitungsdrücke ausgeglichen werden. Hierzu wird zunächst die Armatur am Waschtisch oder in der Küche vollständig geöffnet – mit Hebel in Mittelstellung. Dann reguliert man an den Griffen der Eckventile auf der Kalt- und Warmwasserseite so lange ein, bis der Wasserstrahl mit gewünschtem Volumen und Wunschtemperatur aus der Armatur strömt. Anschließend wird die Armatur wieder geschlossen – und mit jeder weiteren Nutzung Wasser und Energie gespart. Darüber hinaus ermöglicht ein optimal einreguliertes Eckventil auch ein fein justiertes Verhältnis zwischen Kalt- und Warmwasser – für Nutzer bedeutet das noch mehr Komfort beim Händewaschen. Auf die bewährte Schell Qualität „Made in Germany“ vertrauen SHK-Profis seit Jahrzehnten. Nicht umsonst ist das Unternehmen Weltmarktführer im Segment Eckventile: Pro Sekunde werden auf der Welt zwei Schell Eckventile installiert – bislang über 700 Millionen Mal. Von Design-Eckventilen über Eckventile mit Regulierfunktion und Filter zum Schutz hochwertiger Armaturen bis hin zu Eckventilen mit Temperaturfühler zum Einsatz im Schell Wassermanagement-System SWS: Das Portfolio mit über 200 Eckventilen bietet passgenaue Lösungen für unterschiedlichste Anforderungen. Allen Produkten gemeinsam sind die langlebige Qualität, die Fertigung aus hochwertigen, trinkwassergerechten Werkstoffen und die schnelle und einfache Montage. Mit ihrem niedrigen Schallpegel und Geräuschklasse I entwickeln sie zudem auch in gedrosselter Stellung keine störenden Strömungsgeräusche.

Fazit

Mit den innovativen Schell Lösungen lässt sich einfach und effektiv Wasser sparen. Wer weniger Warmwasser verbraucht, spart gleichzeitig Energie. Der Einsatz eines Eckventils ist eine besonders schnelle Maßnahme, die im Handumdrehen eine Ersparnis von 40 % bewirkt. Berührungslose Armaturen sind in der Nutzung besonders komfortabel und hygienisch und bringen eine Ersparnis bis zu 70 % im Vergleich zu Einhebelmischern.