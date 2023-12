Als eigenständige Thermostate oder als Teil einer umfassenden Wohnkomfortlösung – die neuen DT4 Raumthermostate von Resideo eignen sich für eine Vielzahl an Systemanwendungen, sind leicht zu installieren sowie zu bedienen und fügen sich optisch harmonisch in moderne Wohnumfelder ein. Bilder: Resideo

Ein neuer Raumthermostat, der schlankes, modernes Design mit einfacher Funktionalität vereint: Bei der Entwicklung seiner neuen Honeywell Home DT4-Reihe hat Resideo auf die Herausforderungen der Energieeffizienz, denen sich Installateure und Verbraucher stellen müssen, reagiert und auf das Feedback seiner Fachpartner gehört.

Vielseitig einsetzbarer Raumthermostat – einfach installiert

Die neuen DT4 Raumthermostate sind kompatibel mit vielen hybriden und umweltfreundlichen Energiesystemen, wie etwa Wärmepumpen. Sie eignen sich für die Raumtemperaturregelung in verschiedenen Heizsystemen sowie in Fußbodensystemen mit Heiz- und Kühlfunktion. Erhältlich in verdrahteter, drahtloser oder Opentherm-Version können sie als eigenständige Thermostate oder als Teil einer umfassenden Wohnkomfortlösung vielseitig eingesetzt werden – sowohl in bestehenden als auch in neuen Heizsystemen.

Ideal passen die DT4 Raumthermostate zur evohome Einzelraumregelung und zum HCC100 Fußbodenheizungsregler, der bis zu 8 Räume oder Zonen mit Heiz- oder Kühlanwendungen regeln kann. Die Einbindung der Raumthermostate in den HCC100 ist dabei nicht nur drahtlos und drahtgebunden, sondern auch hybrid (drahtgebunden und drahtlos im Mix) möglich. Dank ihrer Flexibilität kann die DT4 Serie somit für unterschiedlichste Anlagenanforderungen genutzt werden – und ist darüber hinaus einfach zu installieren. Eine Standardgarantie von fünf Jahren gibt zudem langfristige Sicherheit.

Verbraucher profitieren von Eco-Modus, einfacher Bedienung und ästhetischem Design

Den Verbrauchern helfen die neuen DT4 Raumthermostate, die Energieeffizienz in ihren Häusern zu verbessern. Dabei unterstützt zum Beispiel der eingebaute Eco-Modus, der die Raumtemperatur für eine bestimmte Zeit absenkt, um so Energie zu sparen und die Umwelt zu schonen.

Die Bedienung des DT4 erfolgt einfach über hinterleuchtete Touch-Tasten und das LED-Display ist leicht ablesbar. Mit ihrem schlanken, modernen Design und den drei zeitlosen Farboptionen schwarz, weiß und grau fügen sich die Raumthermostate zudem harmonisch in nahezu jedes Wohnumfeld.

Luke Cairns, EMEA Senior Product Manager bei Resideo, erklärt, welchen Unterschied der Raumthermostat für Installateure und Hausbesitzer machen kann: „Einer unserer Unternehmenswerte ist es, mit den Bedürfnissen unserer Kunden zu beginnen. Während unseres Produktentwicklungsprozesses haben wir Zeit mit Installateuren in ganz Europa verbracht, um sicherzustellen, dass sich das, was wir geliefert haben, positiv auf ihre Installations- und Anwendungsanforderungen sowie auf die Herausforderungen der Energieeffizienz für ihre Kunden auswirkt."

Weitere Informationen über den Honeywell Home DT4-Raumthermostat und die Vorteile finden Sie unter: www.resideo.com/de/de/anwendungen/komfort/DT4/