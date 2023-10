Das Trinkwassersystem ist ein kritischer Bestandteil jedes Gebäudes – und die Druckregelung ist entscheidend für die Lebensdauer der Trinkwasserinstallation. Ob Wohnhaus, Wasserversorger, Gewerbebau oder Industrieanlage: Das breite Braukmann Portfolio von Resideo umfasst Druckminderer in verschiedenen Materialien und Größen für unterschiedlichste Anwendungen sowie Anforderungen im häuslichen oder industriellen Bereich. Dazu gehören auch bleifreie Ausführungen für eine nachhaltige, zukunftsfähige Druckregelung. Als Produkte, die seit Jahrzehnten in Deutschland entwickelt und produziert werden, stehen die Braukmann Druckminderer für Zuverlässigkeit und Qualität.

Um eine Trinkwasser-Installation zuverlässig, ressourcenschonend und komfortabel zu nutzen, muss sie mit einem auf die Anlage abgestimmten Wasserdruck betrieben werden. Denn ein zu hoher Wasserdruck kann Schäden an Haushaltsanlagen und Geräten verursachen, die zu kostspieligen Reparaturen führen. Zudem kann der Druck der Wasserversorgung im Laufe des Tages stark schwanken. Um den Betriebsdruck zu jeder Zeit auf ein optimales Niveau für die jeweilige Anlage zu regulieren und Druckschläge abzufangen, bietet das Braukmann Druckminderer Sortiment vielfältige, wartungsarme Lösungen mit Gewinde- oder Flanschanschluss – für Wohnhäuser, Geschäfts- und Industriegebäude. So können Installationsunternehmen die Trinkwasseranlage vor Schäden durch zu hohen Druck schützen. Darüber hinaus erhöhen die Braukmann Druckminderer den Komfort der Nutzer und helfen, den Wasserverbrauch zu senken: Ein hoher Wasserdruck führt zu einem hohen Wasserdurchfluss. Wird der Wasserdruck reduziert, wird weniger Wasser verbraucht, z.B. beim Duschen und Händewaschen.

Bewährte Qualität made in Germany

Die Braukmann Druckminderer von Resideo sind schon seit Jahrzehnten in der Branche etabliert und werden nach wie vor in Deutschland hergestellt: Das Resideo Werk in Mosbach ist Produktionsstandort der Druckminderer sowie Standort für das Forschungs- und Entwicklungszentrum inklusive Testlaboren. Aufbauend auf einer langen Erfahrung in der Druckminderertechnik wird hier kontinuierlich an Innovationen und Weiterentwicklungen der hochwertigen Wasserprodukte gearbeitet. Bei der Materialauswahl spielt auch der Aspekt Nachhaltigkeit eine Rolle. So hat Resideo zuletzt den neuen D06F-LF als bleifreie Variante des Klassikers D06F vorgestellt. Das gesamte Braukmann Druckminderer-Sortiment steht für Qualität und Zuverlässigkeit von Anfang an. Das unterstreicht Resideo mit einer 5-Jahres-Garantie.*

