Pressemeldung

Das Bildungszentrum (BZ) Kassel bietet ein praxisorientiertes und fundiertes Aus- und Weiterbildungsangebot in unterschiedlichen Bereichen wie der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Auch in der Ausbildung zum/zur Anlagenmechaniker/-in und im Meisterkurs „Installateur- und Heizungsbaumeister/-in“ hat der Praxisbezug einen hohen Stellenwert. Um den Lernenden die Themen Hydraulik und hydraulische Schaltungen greifbar zu machen und sie optimal auf den hydraulischen Abgleich in der Installationspraxis vorzubereiten, hat Resideo dem Bildungszentrum verschiedene Ventile und Thermostatregler für eine Hydraulikwand zur Verfügung gestellt. Begleitend sind fachliche Einführungsseminare für Meisterschüler und Meisterschülerinnen mit Resideo-Seminarleitern geplant.



Damit moderne Heizungstechnologien wie Wärmepumpen oder Brennwerttechnik ihr volles Potenzial ausschöpfen können, muss die Anlagenhydraulik richtig geplant und umgesetzt werden. Denn nur wenn Erzeugerkreis, Wärmeverteilung und Verbraucherkreis optimal miteinander verbunden und die einzelnen Komponenten im Heizkreis richtig angeordnet, kombiniert und aufeinander abgestimmt sind, kann die Anlage energieeffizient arbeiten und die Nutzer genießen den Komfort ideal temperierter Räume. Der hydraulische Abgleich darf deshalb bei der Heizungsinstallation oder -modernisierung nicht fehlen. Daher sind die Themenblöcke Anlagenhydraulik, hydraulische Schaltungen und hydraulischer Abgleich fester Bestandteil der Ausbildung zum/zur Anlagenmechaniker/-in sowie im Meisterkurs „Installateur- und Heizungsbaumeister/-in“ am Bildungszentrum (BZ) Kassel. Zudem finden überbetriebliche Lehrgänge zu den Themen am Bildungszentrum statt.

Hydraulikwand für anschaulichen Unterricht – neu ausgestattet mit Resideo-Produkten

Für eine korrekte Umsetzung des hydraulischen Abgleichs in der Praxis muss zunächst die Heizlast korrekt berechnet und anschließend auf dieser Basis jedem Heizkörper eine definierte Wassermenge zugewiesen werden – mit Hilfe von Ventilen im Strang oder am Heizkörper. Um den SHK-Nachwuchs auf diese Herausforderungen vorzubereiten, setzt das BZ Kassel neben dem theoretischen Unterricht auf anschauliche Praxis: An einer Hydraulikwand können unterschiedliche Übungen rund um hydraulische Schaltungen und den hydraulischen Abgleich durchgeführt werden. Im September wurde sie auf den aktuellsten Stand der Technik gebracht und komplett neu ausgestattet. Die gesamte Anlagentechnik dafür stellte Resideo zur Verfügung. Resideo-Außendienstmitarbeiter Sebastian Bien hat die Zusammenarbeit mit dem Bildungszentrum betreut und gemeinsam mit Günter Wagner, Ausbilder im SHK-Bereich am Bildungszentrum, eine Auswahl an Produkten zusammengestellt, die alle Szenarien in der Praxis abdeckt. „Das breite Produktangebot von Resideo im Bereich der Anlagenhydraulik und des hydraulischen Abgleichs ermöglicht es uns, an unserer Hydraulikwand alle relevanten Anwendungen darzustellen und den praktischen Umgang damit im Unterricht einzubauen“, berichtet Günter Wagner.

Mit dem Kombi-3-Plus Rot und Blau und dem Kombi-Auto finden sich an der Wand sowohl für den statischen als auch für den dynamischen Abgleich die passenden Resideo-Armaturen, sodass deren richtiger Einsatz im Strang sowie deren korrekte Einstellung veranschaulicht und getestet werden kann. Wie der hydraulische Abgleich direkt am Heizkörper funktioniert und umgesetzt wird, erfahren die Lernenden am thermostatischen Heizkörperventil Kombi-TRV. Es bietet sich vor allem bei Heizungsmodernisierungen an, bei denen die Rohrverläufe unbekannt sind. Ebenfalls an der Wand vorhanden: Der neue Thermostatregler Thera-6 und die dazugehörige Thermostat-Ventilserie V2000SX von Resideo sowie weitere Armaturen, um unterschiedliche Installationssituationen nachzustellen.

Resideo Experten vermitteln Fachwissen – in Theorie und Praxis

Auf diese Weise wird an der Hydraulikwand wichtiges Fachwissen für den Installationsalltag praxisgerecht vermittelt. „Wir freuen uns, dass wir mit unseren Anschauungsobjekten zur Aus- und Weiterbildung am BZ beitragen können“, so Sebastian Bien. Die Förderung und Unterstützung des qualifizierten Nachwuchses und der gesamten SHK-Branche liegt Resideo am Herzen. Daher gibt das Unternehmen auch regelmäßig – für alle Interessierten zugänglich – praxisrelevantes Fachwissen in Form von Schulungen, einem eLearning-Angebot und Informationsmaterial weiter und beleuchtet dabei auch tiefer gehende Fragestellungen. Im Zusammenhang mit der Ausstattung der Hydraulikwand in Kassel haben das BZ Kassel und Resideo ganz spezielle Kooperationsseminare geplant. Georg Beier, Experte für Anlagenhydraulik bei Resideo, wird dem Meisterkurs eine fachliche Einführung in das Thema geben und mit den Teilnehmenden an der Hydraulikwand praktische Übungen durchführen, um die Theorie zu veranschaulichen. Die haptische, realitätsnahe Auseinandersetzung mit den Themen bereitet die angehenden Meister und Meisterinnen optimal auf den Installationsalltag vor.

Günter Wagner, Ausbilder im SHK-Bereich am Bildungszentrum, ist begeistert von der Zusammenarbeit: „Dank Resideo können unsere Schüler ihr Wissen an qualitativ hochwertigen Produkten auf dem neuesten Stand der Technik erproben. Auch über den fachlichen Input freuen wir uns sehr: Resideo kennt sich bestens mit Hydraulik aus. Die Experten vermitteln das Wissen dazu auf hohem Niveau und schneiden die Inhalte genau auf unseren Meisterkurs zu.“