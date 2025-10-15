Die neue Generation an kompakten Stellantrieben von Resideo wurde entwickelt, um den sich wandelnden Anforderungen gewerblicher HLK-Systeme gerecht zu werden. Bild: Resideo

Auf der ISH stellte Resideo seine neue Generation an kompakten Stellantrieben vor: Die Produktreihe wurde entwickelt, um den sich wandelnden Anforderungen gewerblicher HLK-Systeme gerecht zu werden – und ist nun auf dem deutschen Markt verfügbar.

Egal, ob eine Neuanlage geplant oder ein bestehendes System umgerüstet werden soll – die neuesten Stellantriebe von Resideo bieten dank fortschrittlicher bürstenloser Motorentechnologie, einfacher Einrichtung und umfassender Kompatibilität die notwendige Flexibilität und Zuverlässigkeit* für unterschiedliche Anwendungen.

Sylvain Baladon, Global Water Product Director bei Resideo: „Als wir unseren neuen Stellantrieb auf der ISH 2025 erstmals einem internationalen Publikum vorstellten, erhielten wir sehr positive Resonanz. Deshalb freuen wir uns, dass das Produkt nun in Deutschland für Planer und Installateure erhältlich ist.“

Ideal für gewerbliche Projekte eignen sich die MSLM- (modulierend) und MSLF- (3-Punkt)-Stellantriebe für den Einbau in Gebläsekonvektoren, Wärmeübergabestationen und Lüftungsgeräten. Zusätzlich dazu wird auch die 2-Punkt-Steuerung unterstützt, sodass die Steuerungsoptionen flexibel sind. Um die Steuersignale auszuwählen, muss die Abdeckung nicht entfernt werden. Das vereinfacht zusammen mit der übersichtlichen LED-Anzeige sowohl die Installation als auch die Wartung. Mit einer Fünf-Jahres-Garantie** und Schutzart IP54 sind die Stellantriebe zudem auf zuverlässige Leistung ausgelegt.

„Unser übergeordnetes Ziel ist es, unsere 130-jährige Erfahrung in der Produktentwicklung zu nutzen, um unseren Kunden Lösungen anzubieten, auf die sie sich voll und ganz verlassen können“, so Sylvain Baladon.

Weitere Informationen zu den neuen Stellantrieben für Linearventile finden sich unter www.resideo.com/de/de/anwendungen/komfort/stellantriebe/ und in der Resideo Academy unter www.resideo.com/academy-de.

*Zuverlässigkeit intern getestet unter Verwendung von Resideos standardmäßigen Langzeit-Leistungsprüfverfahren.

**resideo.com/5-jahres-garantie