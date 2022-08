Der Resideo Infoliner ist wieder auf Tour: von Mai bis November können Besucher sich in vielen deutschen Städten live, in entspannter Atmosphäre über das Resideo Braukmann Wasser- sowie Honeywell Home Wärmeportfolio für die Installationspraxis informieren. Bild: Resideo

Der Resideo Infoliner ist wieder auf Tour: Von Mai bis November können Besucher sich in vielen deutschen Städten live über Wasser- und Wärme-Produkte von Resideo informieren – unkompliziert und in entspannter Atmosphäre. Für den persönlichen Austausch und kompetente Beratung stehen Außendienstmitarbeiter vor Ort zur Verfügung.

Resideo live erleben – der Resideo-Infoliner macht es möglich: Seit 2008 tourt er durch Europa und bietet Installateuren die Möglichkeit, sich ohne weite Anreise auf dem Gelände des teilnehmenden Großhandels über das Resideo Braukmann Wasser- sowie Honeywell Home Wärmeportfolio zu informieren.

In einem mobilen Showroom auf rund 30 Quadratmetern präsentiert er Produktneuheiten und -erweiterungen sowie alles Wichtige zum Unternehmen – erklärt durch anschauliche Infotafeln.

Auch der fachliche Austausch kommt nicht zu kurz: In unverbindlichen Gesprächen mit den Resideo Außendienstmitarbeitern können konkrete Fragen zu den Produkten oder eigenen Projekten direkt am Infoliner beantwortet werden. Ein Quiz und ein Hotdog-Catering laden die Besucher zum Verweilen am Stand ein.

Infoliner-Tour 2022 – Termine für das 2. Halbjahr

Seit Anfang Mai ist der Infoliner wieder unterwegs. Vom 22.08. bis 02.09. macht er Station in Mitteldeutschland, vom 17.10. bis 11.11. in Norddeutschland.

Alle Termine der Infoliner-Tour finden sich unter folgendem Link: homecomfort.resideo.com/sites/germany/de-de/Pages/Events.aspx.