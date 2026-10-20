Feinfilter, Druckminderer und Rückflussverhinderer: Die neue bleifreie Generation der Braukmann Hauswasserstation HS10S-LF vereint die Komponenten der normgerechten Hauswassereinführung in einem Gerät. Für individuelle Anforderungen kann die Hauswasserstation modular mit einer Rückspülautomatik sowie einem Wasserleckagesystem kombiniert werden. Bild: Resideo

Mit der neuen Generation HS10S-LF wird die Absicherung am Hauswassereingang neu gedacht: Die Hauswasserstation vereint die Komponenten für eine normgerechte Hauswassereinführung in einem Gerät und setzt jetzt auf bleifreie Materialien für wasserführende Komponenten gemäß EU-Richtlinie 2020/2184. Zusätzlich lässt sie sich modular erweitern – je nach individuellen Anforderungen mit Rückspülautomatik und Wasserleckagesystem. So hilft die platzsparende Komplettlösung, für sauberes Wasser, konstanten Druck und zuverlässige Rückflussverhinderung zu sorgen, und gleichzeitig, Wasseraustritt zu erkennen und kostspielige Folgeschäden zu vermeiden.

Die kompakte Hauswasserstation HS10S-LF kombiniert einen rückspülbaren Feinfilter, einen Druckminderer, Rückflussverhinderer und eine Absperrarmatur – und vereint damit wichtige Funktionen zum Schutz der Hauswasserinstallation in nur einem Gerät. Durch die Verwendung von bleifreien Materialien für wasserführende Komponenten ist die HS10S-LF zudem schon auf die zukünftigen Anforderungen der EU-Trinkwasserrichtlinie ausgelegt und bietet so eine zukunftsorientierte Lösung für moderne Trinkwasserinstallationen.

WiFi Antrieb für Absperrventil an HS10S-LF montieren in 3 Schritten: Schritt 1: Handhebel (Bild links) und Anschlagschraube (Bild rechts) des Kugelhahns abschrauben. Bilder: Resideo

Modulare Erweiterungen: Rückspülautomatik und Wasserleckagesystem

Mit den Erweiterungsmöglichkeiten lässt sich die neue Generation der Hauswasserstation HS10S-LF nun zudem an verschiedene individuelle Anforderungen anpassen. So kann sie einfach und schnell mit einer Rückspülautomatik ausgestattet werden. Diese trägt dazu bei, die regelmäßige, nach DIN EN806-5 erforderliche Reinigung des Filters sicherzustellen – ein entscheidender Aspekt, um die Filterleistung langfristig zuverlässig aufrecht zu erhalten und Wartungszeiten zu verkürzen.

Schritt 2: Antrieb aufstecken (Bild links) und mit Montageklammer befestigen (Bild Mitte und Bild rechts). Bilder: Resideo

Zusätzlich ist die Kombination mit einer Wasserleckage-Erkennung und automatischer Absperrung möglich. Für die automatische Absperrung im Fall einer Leckageerkennung sorgt der WiFi Antrieb, der direkt auf das in der HS10S-LF integrierte Absperrventil montiert werden kann – schnell und einfach. Kommt das mit dem Antrieb verbundene Sensorkabel mit Wasser in Kontakt, kann der Antrieb das Ventil der Hauswasserstation automatisch schließen und so die Wasserzufuhr unterbrechen. Das hilft, Wasseraustritte zügig zu stoppen und auf diese Weise kostspielige Schäden an Gebäude und Eigentum zu reduzieren.

Um den Erkennungsbereich auszuweiten, lassen sich ganz einfach überall im Haus an gefährdeten Stellen zusätzliche L1 WiFi Wasserleckage- und Frostmelder samt Sensorkabel platzieren und per App mit dem Antrieb des Absperrventils koppeln. Über die Resideo App können Nutzer bei festgestellten Leckagen zusätzlich zur automatischen Absperrung entsprechende Warnmeldungen erhalten und das Ventil auf Wunsch auch individuell steuern.