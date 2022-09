Im Bereich der Braukmann Wasserprodukte baut Resideo in Mosbach auf eine lange Tradition auf. Das Portfolio wurde im Laufe der Unternehmensgeschichte stetig erweitert und optimiert, so dass heute ein breites Sortiment für den Trinkwasserschutz und die Versorgung mit hygienischem Trinkwasser zur Verfügung steht. Bild. Resideo

In ganz Europa ist der Hersteller für sein umfangreiches Portfolio an Komfortlösungen bekannt, darunter die Honeywell Home-Produktreihen, die so konzipiert sind, dass sie sich problemlos in jedes Haus einfügen. Sie alle werden mit dem gleichen Wissen und der gleichen Zuverlässigkeit hergestellt, welche die Heizungssteuerungsprodukte seit über 100 Jahren bei professionellen Installateuren beliebt macht.

Resideo ist außerdem für sein umfassendes Wasserportfolio bekannt, das Zuverlässigkeit, Service und Installationskomfort bietet. Im Jahr 2020 führte Resideo den Namen der Braukmann-Produktfamilie wieder ein, um seine mehr als 75-jährige Erfahrung auf dem europäischen Markt für Trinkwasser-Installationen zu würdigen.

Aber wo genau hat die Tradition von Resideo begonnen? Und welche Bedeutung hat es für die heutige Tätigkeit von Resideo und seine Vision von Häusern und Gebäuden, die gut für den Planeten sind, und von Technologien, die das tägliche Leben vereinfachen?

Die Geschichte von Resideos Honeywell Home- und Braukmann-Produkten

Den Ausgangspunkt für die heutige Wärmekompetenz und die Honeywell Home Komfort-Produkte bildet im Jahr 1885 die Entwicklung einer thermostatischen Klappenregelung für Kohleöfen. Bis 1904 reicht die Erfahrung als Anbieter von Rohrleitungsarmaturen zurück und im Bereich Thermostatregler und -ventile baut Resideo auf jahrzehntelange Erfahrung auf.

Die Geschichte der Braukmann Wasserarmaturen beginnt 1934: In diesem Jahr gründete Heinrich Braukmann, ein Pionier der Druckminderertechnik, das nach ihm benannte Unternehmen und setzte mit seinen Produkten Maßstäbe für eine sichere Wasserversorgung. Seit 1969 sind rückspülbare Feinfilter im Programm, 1977 und 1986 kamen Rückflussverhinderer und mechanische Rohrtrenner hinzu. Nach der Übernahme der Firma Braukmann im Jahr 1980 von ihrem Gründer führte Resideo den Namen Braukmann im Jahr 2020 wieder ein, um diese lange Tradition zu würdigen.

Heute: Resideo mit Honeywell Home Komfort- und Resideo Braukmann-Wasserportfolio

Der Einfallsreichtum und Erfindergeist zeichnet Resideo bis heute aus: In seinen Entwicklungszentren wird konstant an neuen Technologien für alle Produktbereiche gearbeitet und geforscht. So bietet Resideo heute mit dem Honeywell Home Komfort- sowie dem Resideo Braukmann-Wasserportfolio zuverlässige Produkte für einen energieeffizienten, komfortablen Betrieb der Heizung sowie für den Trinkwasserschutz und die Versorgung mit hygienischem Trinkwasser.