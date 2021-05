Aufgrund der aktuellen Corona-Lage können die bekannten Resideo Präsenzseminare für die SHK-Branche derzeit leider nicht stattfinden. Doch die fachliche Weiterbildung für Installateur- und Heizungsbaubetriebe sowie SHK-Planer sollte in der derzeitigen Situation nicht ruhen. Deshalb hat das Resideo-Schulungsteam zusätzlich zu den bereits geplanten WebSeminaren für Mai und Juni weitere Termine und Themen vorbereitet – und bringt so praxisnahes Fachwissen aus den Bereichen Trinkwasser-Installation und Heizungstechnik direkt an den heimischen Schreibtisch. Die Übersicht über alle WebSeminare findet sich im Resideo Campus (campus-resideo.de).

Zusätzliche WebSeminare: Trinkwasser – von der Trinkwasserverordnung bis zur Instandhaltung

Die zusätzlich stattfindenden, etwa einstündigen Online-Veranstaltungen widmen sich aktuellen Branchenthemen, die so vielfältig sind wie der Installationsalltag. Im Bereich der Trinkwasser-Installation bieten sich zusätzliche Möglichkeiten, das Wissen rund um die Trinkwasserverordnung und die neue EU-Richtlinie sowie zum Betrieb und zur Instandhaltung aufzufrischen oder zu vertiefen – Praxistipps vom Resideo-Seminarleiter Wasser, Dirk Schulze, inklusive.

Zusätzliche WebSeminar-Termine im Bereich Trinkwasser:

06.05.2021,15:00–16:00 Uhr:

Trinkwasser-Installation: Betrieb, Inspektion, Wartung und Verbesserung

Der Leitfaden zur Trinkwasserverordnung / Einblick in die neue Richtlinie (EU)

Erweitertes Angebot: Hydraulische Schaltungen – in zwei WebSeminar-Teilen verständlich erklärt

Auch der Heizungstechnik-Bereich wird durch weitere Angebote ergänzt. Bei den Zusatz-WebSeminaren dreht sich alles um Hydraulische Schaltungen: In zwei eigenständigen Teilen, Misch- und Bypass-Schaltung (Teil 1) und Einspritzschaltung (Teil 2), vermittlet Jürgen Lutz, Resideo-Seminarleiter Wärme, die technischen Grundlagen und gibt wichtige Hinweise zur praktischen Umsetzung.

WebSeminar-Termine im Bereich Heizungstechnik:

12.05.2021,15:00–16:00 Uhr:

Hydraulische Schaltungen „Misch­- und Bypass­-Schaltung“ (Teil 1)

Hydraulische Schaltungen „Einspritzschaltung" (Teil 2)

Hydraulische Schaltungen „Misch­- und Bypass­-Schaltung“ (Teil 1)

Hydraulische Schaltungen „Einspritzschaltung" (Teil 2)

Die Teilnehmer stehen in direktem Kontakt zu den Referenten und können trotz des räumlichen Abstands Fragen stellen und sich austauschen – ganz flexibel von Zuhause aus.