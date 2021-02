Regelmäßige Weiterbildung hilft dabei, den Installationsalltag souverän zu meistern, normgerecht zu handeln und aktuelle Trends nicht zu verpassen. Auch 2021 bietet der Haustechnik-Experte Resideo deshalb wieder vielfältige Möglichkeiten zur Vertiefung und Auffrischung von branchenspezifischem Fachwissen im Bereich der Trinkwasser-Installationen und Wärmetechnik. Um Planer und Installateure in der aktuellen Situation bestmöglich zu unterstützen, hat Resideo insbesondere sein digitales Fortbildungsprogramm im Resideo Campus (campus-resideo.de) mit zusätzlichen WebSeminaren und stetig neuen Modulen in der eLearning-Plattform deutlich ausgeweitet.

Ausweitung des Online-Programms: Neue WebSeminare und eLearning-Module

Von örtlichen Hindernissen über zeitliche Konflikte bis hin zu Einschränkungen in der gegenwärtigen Situation – aus den verschiedensten Gründen ist es nicht immer möglich, an Präsenzschulungen teilzunehmen. Deswegen baut Resideo sein Programm an WebSeminaren kontinuierlich aus. Die einstündigen Online-Veranstaltungen widmen sich aktuellen Branchenthemen, die so vielfältig sind wie der Installationsalltag – von der Außer- und Wiederinbetriebnahme von Trinkwasser-Installationen über den Schutz des Trinkwassers bis hin zum hydraulischen Abgleich und zu den hydraulischen Schaltungen. Die Teilnehmer stehen in direktem Kontakt zu den Referenten und können trotz des räumlichen Abstands Fragen stellen und sich austauschen. Termine und Themen der WebSeminare erhalten Interessierte auch unkompliziert und schnell über einen regelmäßigen Newsletter, der kostenlos unter newsletter.resideo-uptodate.de abonniert werden kann.

Für alle, die sich selbstständig digital weiterbilden möchten, bietet Resideo darüber hinaus eine eigene eLearning-Plattform. Hier fassen kompakte Module die Grundlagen rund um Wasser-und Wärmethemen aus dem Installationsalltag zusammen. Mit Grafiken und Animationen sowie passenden Abschlusstests sind die Module speziell zum Selbstlernen aufbereitet. In regelmäßigem Abstand kommen neue Lehreinheiten hinzu. Für jedes durchgearbeitete und erfolgreich absolvierte Modul werden registrierten Nutzern Punkte gutgeschrieben, die in Prämien eingetauscht werden können.