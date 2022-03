Pressemeldung

Bild: Resideo

Auf der IFH/Intherm 2022 in Nürnberg vom 26. bis 29. April zeigt Resideo in Halle 6 an Stand 6.304 seine Produktneuheiten und -klassiker für die Heizungs- und Trinkwasser-Installation: In einzelnen Räumen des komplett überarbeiteten und als Wohnung konzipierten Messestands werden Produktlösungen für unterschiedliche Themenbereiche wie den energieeffizienten Betrieb der Heizung oder den Trinkwasserschutz in ihrem „realen“ Einbauumfeld präsentiert.

Komfort im „Wohnbereich“ und „Badezimmer“

Im „Wohnzimmer“ und „Bad“ des Resideo Messestands dreht sich alles um den Wärmekomfort und Energieeffizienz – ein Thema, das auch angesichts steigender Heizkosten immer mehr an Bedeutung gewinnt: Direkt am Heizkörper können die Besucher die Vielfalt der Honeywell Home-Lösungen für eine effiziente und kostenoptimierte Temperaturregelung im Raum kennenlernen und entdecken – vom Thermostatventil V2000SX mit dem passenden, optisch ansprechenden Thermostatregler Thera-6 bis hin zur smarten Einzelraumregelung evohome inklusive komfortabler Bedienungsmöglichkeit per Smartphone.

„Heizungskeller“ – Heizungsanlagen normgerecht nachfüllen und Wärme verteilen

Der Blick in den „Heizungskeller“ von Resideo zeigt Produkte zur normgerechten Be- und Nachfüllung der Heizungsanlage, wie die kompakte Nachfüllkombination NK300S, sowie das Portfolio an praxisgerechten Strangarmaturen für den hydraulischen Abgleich. Denn nur eine einregulierte Anlage kann die Wärme des Wärmeerzeugers optimal in die Wohnräume verteilen und arbeitet somit effizient.

„Hauswirtschaftsraum“: Trinkwasserschutz und Trinkwasserhygiene in der Hauswasserinstallation

Mit seinen Braukmann-Armaturen bietet Resideo auch rund um den Trinkwasserschutz und die Versorgung mit hygienischem Trinkwasser ein breites Sortiment – am Messestand zu sehen im „Hauswirtschaftsraum“. Mit dabei sind Systeme zur Trinkwasser-Filtration, Druckminderung und Trinkwasser-Enthärtung – aber auch Komplettlösungen für den platzsparenden Einbau. So integriert das Braukmann PrimusCenter alle wichtigen Komponenten der Hauswasserinstallation in einem optisch ansprechend Gehäuse. Außerdem wichtig in diesem Bereich: Die schnelle Erkennung von Leckagen und Wasseraustritten. Hier helfen Wasser- und Frostmelder, frühzeitig zu reagieren und große Schäden zu vermeiden.

Jahrzehntelange Erfahrung in den Bereichen Wasser und Wärme

Sowohl für die Heizungs- als auch die Trinkwasser-Installation werden die Produktlösungen von Resideo mit dem Wissen aus jahrzehntelanger Erfahrung hergestellt. Denn obwohl Resideo ein jung gegründetes Unternehmen ist, kann es in seinen Kompetenzbereichen auf eine 130-jährige Geschichte zurückblicken: Am 30. Oktober 2018 wurden mehrere Geschäftsbereiche der Honeywell International Inc. ausgegründet und in das eigenständige und börsennotierte Unternehmen Resideo überführt. Darunter fiel auch der Bereich der Wärme-, Wasser- und Sicherheitslösungen. Das Portfolio der Heizungs- und Wasserarmaturen wurde Teil von Resideo und fortan unter der Marke Honeywell Home verkauft. Der im Trinkwasser-Bereich bekannte Name Braukmann gehört ebenfalls zur Historie von Resideo. Deshalb führte das Unternehmen Mitte 2020 für die Wasserprodukte den Produktgruppennamen Braukmann wieder ein und stellt damit seine Trinkwasser-Expertise in den Fokus.

Damals wie heute sind alle Produkte so konzipiert, dass sie in jedem Gebäude sicher und zuverlässig langfristig funktionieren. Deshalb gibt Resideo nun eine 5-Jahres-Garantie auf die beliebtesten Produkte aus dem Honeywell Home Komfort- sowie dem Resideo Braukmann-Wasserportfolio.