Der Weltwassertag erinnerte an einen verantwortungsvollen Umgang mit Wasser

Die Wasserversorgung der Welt steht vor vielen Herausforderungen. Es wird erwartet, dass bis 2030 die weltweite Nachfrage nach Frischwasser die verfügbaren Vorräte um 40% übersteigen könnte. Eine verantwortungsvolle, nachhaltige Wassernutzung ist somit global von großer Bedeutung. Mit praktischen Tipps und den Lösungen von Resideo können Fachhandwerker bei der Trinkwasserinstallation dazu beitragen, den Wasserverbrauch zu reduzieren und die Trinkwasserqualität zu schützen.

Unter dem Motto „Wasser für den Frieden“ legte der diesjährige Weltwassertag einen Fokus auf die wichtige Rolle, die Wasser für die Stabilität und den Wohlstand der Welt spielt. In Deutschland schützen strenge Normen und Vorschriften das Trinkwasser, sodass die hohe Qualität von vielen Verbrauchern als selbstverständlich wahrgenommen wird. Um diese Trinkwassergüte zu erhalten und Wasser zu sparen, erfordert die Trinkwasserinstallation besondere Aufmerksamkeit. Seit über 80 Jahren unterstützen die Wasser-Lösungen von Resideo Installateure und ihre Kunden dabei, Gebäude komfortabel und funktionsfähig zu halten. Mit dieser Expertise gibt Resideo fünf Tipps für Trinkwasserinstallation, die zu einem verantwortungsvollen Umgang mit der kostbaren Ressource beitragen.

1. Die Reduzierung des Wasserverbrauchs geht weit über das einfache Schließen des Wasserhahns hinaus. Auch die präzise Kontrolle des Wasserdrucks spielt eine Rolle. Denn ein hoher Wasserdruck führt zu einem hohen Wasserdurchfluss. Braukmann Druckminderer von Resideo regulieren den Druck zuverlässig. So können sie dazu beitragen, den Wasserverbrauch zu senken. Gleichzeitig schützen sie Anlagen und Geräte vor Schäden durch zu hohen Druck. Der bleifreie Resideo Braukmann D06F-LF wurde zudem mit Blick auf künftige strengere Vorschriften für Blei in Trinkwasserkomponenten entwickelt. Somit ermöglicht er eine vorausschauende, nachhaltige Umsetzung der Trinkwasserinstallation.

3. Kalk an sich ist ein natürlicher Bestandteil des Wassers und nicht schädlich. Allerdings kann sich der im Trinkwasser enthaltene Kalk in Leitungen und Heizsystemen ablagern. Diese Kalkschicht reduziert den Durchfluss in Rohren, verringert die Lebenserwartung von hochwertigen Geräten und erhöht den Energiebedarf zum Erwärmen von Trinkwasser. Die Lösung: Wasserenthärtungslösungen sorgen für weiches Wasser und verhindern somit Kalkablagerungen. Besonders effizient arbeiten sie mit Ionenaustauschtechnologie. Der Braukmann Wasserenthärter KaltecSoft geht noch einen Schritt weiter und denkt intelligent mit. Nach dem Prinzip der Proportionalbesalzung dosiert er die Menge des benötigten Salzgehalts ganz nach Verbrauch. Das spart Salz und schont damit die Umwelt.

4. Wasserlecks verursachen nicht nur erhebliche Schäden an Gebäuden und Wohnungen, sondern oft auch einen hohen Wasserverlust. Mit Wassermeldern und Absperrventilen lassen sich Leckagen frühzeitig erkennen und Wasseraustritte zügig stoppen. So können sowohl Eigentum als auch Bausubstanz vor kostspieligen Reparaturen geschützt werden. Mit der Braukmann L-Serie bietet Resideo ein komplettes Wasserleckage-Warnsystem. Es besteht aus dem batteriebetriebenen L1 WiFi Wasserleckage- und Frostmelder und dem L5 WiFi Wasserleckage-Absperrventil – verbunden über die Resideo App.

5. Über den Einbau der richtigen Komponenten hinaus gilt langfristig: Eine ausführliche Beratung der Kunden sowie ein fachgerechter Betrieb und eine regelmäßige Instandhaltung der Trinkwasserinstallation sind entscheidend, um die Trinkwasserqualität sicherzustellen und Schäden am System gegebenenfalls frühzeitig zu erkennen und bestenfalls zu vermeiden.

Zeynep Yildirim, Resideos European Sustainability Leader: „Die Wasserressourcen der Welt sind sehr kostbar, und wenn wir nicht alle dazu beitragen, intelligentere Entscheidungen zu treffen, laufen wir Gefahr, dass die Versorgung noch mehr unter Druck gerät, als sie es ohnehin schon ist. Wir bei Resideo konzentrieren uns darauf, welchen positiven Einfluss wir nehmen können und wie wir unsere Kunden auf unserem gemeinsamen Weg zur Nachhaltigkeit unterstützen können.“

Auch als Unternehmen setzt Resideo seinen globalen Weg zur Nachhaltigkeit fort und hat kürzlich seinen Ecovadis-Wert um 10 Punkte von 59 auf 69 verbessert. Das bedeutet, dass das Unternehmen nun zu den besten acht Prozent von über 100.000 Unternehmen aus rund 175 Ländern gehört, die von einem der renommiertesten Benchmarks der Welt in den Kategorien Umwelt, Ethik und Menschenrechte bewertet wurden.

Mehr Informationen zu den Wasserlösungen hier: www.resideo.com/de/de/anwendungen/wasser/