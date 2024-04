Eine unserer Kernkompetenzen ist das Ersatzteilgeschäft. Und Störfälle kennen nun Mal keine Pause. 2024 wird zudem sicherlich ein Reparatur- und Wartungsjahr. Genau hier sind wir Ihr Partner!

Wir sind ein B2B-Marken-Fachversand der sich – klassisch dreistufig – ausschließlich an Heizungs- und Sanitär-Installateure sowie industrielle Abnehmer richtet. Spezialisiert haben wir uns hierbei auf die Technik. Sprich Heizungstechnik (Ersatzteile, Wartungsprodukte, Öl- und Gasinstallation, … bis hin zum Wärmeerzeuger. Im Sanitärbereich alles hinter der Wand, wie bspw. Installationssysteme, Sanitärinstallation, Rohrleitungsarmaturen wie Hauswasserstationen, Wasserzähler etc. Diese liefern wir per Paketdienst oder Spedition bundesweit direkt an Ihr Lager.

Ihre Bedürfnisse haben wir dabei stets im Blick – wir verkaufen nicht nur Standard, sondern auch echte Problemlösungen.

Sparen auch Sie Fahrzeiten und lassen Sie sich hochwertige Markenprodukte der SHK-Branche für Reparatur und Wartung bequem und einfach in Ihre Firma liefern. Und das Beste: gute Beratung gibt es dazu kostenlos. Gesagt. Getan.

Wagner-Kunden wissen und schätzen das. Sind Sie noch kein Kunde, dann freuen wir uns auf Ihre Registrierung:

