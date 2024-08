Eine ansprechende moderne Wandgestaltung setzt einen Raum in Szene und verhilft diesem kurzerhand zu einer neuen Optik. Wandpaneele sind eine attraktive, zeitsparende und darüber hinaus praktische Lösung für die Renovierung von Innenräumen, die sowohl ästhetische als auch funktionale Vorteile bietet.

REPANEEL, die Wandpaneele von Repabad, werden aus natürlichen Materialien gefertigt. Zement aus Kalkstein und Tonmergel vermengt mit Kalksteinmehl und Zellstoffarmierungsfasern bilden die Grundlage. Sie sind frei von Schadstoffen und speziell für den Einsatz in Nassbereichen konzipiert. Die Platten sind leicht, absolut kratzfest und verziehen sich nicht. Sie bleiben auch unter Wärmeeinwirkung formstabil, so dass sie sich bestens für den Einsatz in Dampfbädern eignen. Außerdem zeichnen sie sich durch eine besondere Haptik aus. Die Oberfläche der Wandplatten ist rau wie Naturstein, pflegeleicht, sehr widerstandsfähig und sorgt zudem für eine warme und ruhige Raumatmosphäre.

Einfaches und schnelles Montieren

REPANEEL Wandpaneele sind aufgrund ihrer Materialzusammensetzung einfach zu verarbeiten. Beim Sägen oder Bohren entstehen keine Metallspäne wie bei der Verarbeitung von Aluverbundplatten. Der Staub kann vom angeschlossenen Staubsauger direkt aufgenommen werden. Zudem können Materialreste, die nicht mehr benötigt werden, über den Bauschutt entsorgt werden. Die Wandplatten lassen sich ohne Vorbehandlung mit Montagekleber vollflächig auf bestehende Fliesen oder Mauerwerk aufkleben. In Nassbereichen muss unter den Wandpaneelen nach DIN 18534 abgedichtet werden. Je nach gewünschter Optik oder Art des Verlegens werden die Platten nahezu fugenlos an die Wand montiert. Aluprofile in den Farben Alu Eloxal, Weiß Seidenmatt oder Schwarz Seidenmatt sowie zwei Abdichtungssysteme stehen zur Wahl und vervollständigen das Montagezubehör.

Im Vergleich zu anderen Renovierungsmethoden kann der Einbau im eigenen Zeitplan erfolgen, ohne Terminabsprachen mit anderen Gewerken. Das spart Zeit, Kosten und das sanierte Bad kann schnell wieder genutzt werden. Alle Platten sind im Format 250 x 125 cm in einer Materialstärke von 4 mm erhältlich.

Besondere Ästhetik

REPANEEL Wandpaneele sind in einer Vielzahl von Designs und Farben erhältlich. Sie verleihen jedem Raum ein ansprechendes Aussehen und bieten eine einfache Möglichkeit, das Aussehen eines Raumes schnell zu verändern und ihm einen neuen Stil zu verleihen.

www.repabad.com/wandpaneele/

Montagevideo: Montage REPANEEL