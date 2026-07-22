Mit unserer Auswahl an Entertainment-Produkten schaffen wir Lebensfreude und Sommervibes im Badezimmer. Heiße Temperaturen, Lieblingsmusik und ein erfrischendes Getränk – mehr braucht es nicht für den perfekten Moment.

Die nicht sichtbaren Lautsprecher verwandeln Badewanne, Dampfbad, Spiegel oder Infrarotprodukt in wahre Klangwunder. Die Wiedergabe erfolgt über das Smartphone, welches mühelos mit der integrierten Bluetooth-Receiver gekoppelt werden kann.

In der Badewanne

Mit oder ohne Wasser ist die Wanne ein toller Klangkörper. In gefülltem Zustand lassen sich die Klangwellen auf der Wasseroberfläche verfolgen, was eine Atmosphäre zum Entspannen und Träumen schafft.

Besteht aus:

Bluetooth- Empfänger mit integriertem Stereoverstärker (Leistung 4 x 5 W) zum versteckten Einbau unter der Wanne sowie 4 angebrachte Lautsprecher – Impedanz 4 Ohm paarweise, Nenn-/Audiobelastbarkeit 6 / 15 Watt.

Im Dampfbad

Beruhigende Klänge sorgen für Wohlbefinden und steigern die Erholung während des Dampfbadens. Auch ohne Dampf kann das Entertainment genutzt werden.

Besteht aus:

Bluetooth-Empfänger mit integriertem Stereoverstärker (Leistung 4 x 5 W) zum versteckten Einbau sowie 2 Stück nicht sichtbar im Dach angebrachte Lautsprecher – Impedanz 4 Ohm paarweise, Nenn-/Audiobelastbarkeit 6 / 15 Watt.

Im Spiegel

Unglaublich, wie gut der Klang aus unseren Spiegeln klingt. Mit viel Know-how haben wir ein System entwickelt, um das Schwingungsverhalten des Spiegels bestmöglich nutzen zu können. Egal ob Rock, Pop oder Klassik, Sie werden begeistert sein.

Besteht aus:

Bluetooth-Empfänger mit integriertem Stereoverstärker (Leistung 2 x 5 W) zum versteckten Einbau sowie 2 Stück nicht sichtbar am Produkt angebrachten Lautsprechern.

Im Infrarotmodul

Nutzen Sie die Zeit vor dem Infrarotmodul für wohltuende Entspannungsmomente. Hören Sie ein spannendes Hörbuch, einen aktuellen Podcast oder lernen Sie eine Fremdsprache. Die Tiefenwärme ist wohltuend für Körper und Geist und fördert Ihre Gesundheit. Wertvoller kann eine Entspannungsphase nicht sein.

Bestehend aus:

Bluetooth-Empfänger mit integriertem Stereoverstärker (2 x 5 W) sowie nicht sichtbar am Produkt angebrachte Lautsprecher (4 Ohm), Nenn-/Audiobelastbarkeit 6 / 15 Watt.