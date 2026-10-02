In diesem Jahr werden wir die repaBAD-Partner wieder mit den Infrarot-Wohlfühlwochen unterstützen. Pünktlich zu Beginn der kalten Jahreszeit erhalten alle Partner, für Bestellungen aller Infrarotprodukte einen Winterbonus über 10 %.



Mit folgenden Aktionen unterstützen wir Sie, um die Aktion erfolgreich zu realisieren.

Web-Seminar „Infrarot perfekt beraten und verkaufen“

Das Seminar liefert die Basics zum Thema Infrarot und ist der ideale „Argumentations-Baukasten“ für alle, die Infrarotmodule von repaBAD verkaufen und beraten. Ganz speziell sind alle Bad-Berater/innen angesprochen, die in Ihrer Ausstellung das Thema Infrarot fundiert, mit Hintergrundwissen argumentieren und begründen.



Hierbei werden Schwerpunkte beleuchtet wie:

- Was ist Tiefenwärme?

- Wie wirkt Infrarotwärme auf die Gesundheit?

- Welche Einsatzbereiche gibt es für repaBAD Infrarotmodule?

Diese Fragen werden intensiv geschult.



Nächste Termine:

- 14.10.2026 – 16:00 Uhr

- 09.12.2026 – 10:00 Uhr

Melden Sie sich einfach über unsere Internetseite an: www.repabad.com/seminare

Produktpräsentationen in Ihrer Ausstellung

Ermöglichen Sie interessierten Kunden, ein Infrarotmodul spürbar zu testen und sich vor ein Paneel zu setzen. Das ist das stärkste Argument, um den Kunden von der spürbar positiven Wirkung eines Infrarotpaneels zu überzeugen.

Wir bieten Ihnen zu Sonderkonditionen, das für Sie passende Produkt. ** Sprechen Sie uns einfach an. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein gutes sowie vorteilhaftes Angebot. Uns ist es wichtig, dass Sie unsere Infrarotmodule live und zur Erprobung präsentieren.

www.repabad.com/infrarot/

Marketingunterstützung

Um bei Ihnen die Infrarot-Wohlfühlwochen-Aktion in vollen Schwung zu bringen, stellen wir Ihnen eine Auswahl, von allgemeinen Flyern, über Materialmuster bis hin zu Bannern für Mail und Social Media bereit. Zusätzlich bieten wir Ihnen ein übersichtliches Informationsblatt über die laufende Infrarot-Aktion an, welches mit Ihrer Firmenadresse ergänzt und ihrer Post beigelegt werden kann.

Vorteile für Infrarotpartner

Alle Partner von repaBAD, welche ein Infrarotpaneel präsentieren, werden auf unserer Homepage als Partner geführt. So werden auch Sie von interessierten Endverbrauchern gefunden. Vielleicht verkaufen Sie durch die Aktion ein Infrarot Paneel und eine komplette Badsanierung kann als Auftrag folgen.

www.repabad.com/infrarot-partner



Aktionsflyer

Die Preise gelten für die Ausstellungsplatzierung.

* Nicht kombinierbar mit sonstigen Zusatzrabatten / Nettopreisen

** Aktion nur 1 x pro Produkt anwendbar