Pressemeldung

Micro, wie der Name bereits vermuten lässt, steht für kleine kompakte Keramikwaschtische, die sich perfekt für kleine Bäder, WC und Gästebad eignen. Die Aufsatzwaschtische lassen sich wandhängend oder wandanliegend montieren. Der keramische Ablaufdeckel ist permanent geöffnet. Optional kann Micro mit Hahnloch geliefert werden.

Passendes Ensemble: Micro + Cube 25

Das Badmöbel, Cube 25, fügt sich passgenau unter den Waschtisch Micro 55 oder nimmt auf einer Seite überstehend unter den Modellen Micro 75 und 80 Platz und ermöglicht so die Anbringung eines verdeckten Handtuchhakens. Cube 25 bringt praktischen Stauraum für Handtücher, Cremetiegel & Co gerade in kleine Bädern oder ins Gästebad. Der Unterschrank wird mit einer Tür geliefert, so kann vor Ort entschieden werden, ob die Tür rechts oder links angeschlagen wird. Cube 25 steht in den Möbelfarben Weiß Matt, Weiß Glanz, Anthrazit Matt, Taupe Matt und Black Matt zur Auswahl.

