Wir suchen im Zuge einer geregelten Nachfolgeregelung einen dynamischen

Vertriebsleiter (m/w/d)

Stellenprofil:

Verantwortung für die Vertriebsregion Deutschland, Österreich und Schweiz mit derzeit ca. 12 Mitarbeitern

Zielorientierte Unterstützung und Führung der Außendienstmitarbeiter beim Verkauf von hochwertigen Sanitärprodukten - von der Akquise-Strategie, dem Verkaufsgespräch bis hin zur Bestandskundenbetreuung zur Erreichung der vereinbarten Ziele und Erhöhung der Kundenzufriedenheit

Erstellung und Umsetzung von strategischen Vertriebs- und Verkaufsaktivitäten in Abstimmung mit der Geschäftsleitung, dem Marketing und dem Produktmanagement zur Sicherstellung eines gesunden Wachstums

Weiterer Ausbau und strategische Umsetzung eines kennzahlenorientierten Berichtswesens an den Geschäftsführer

Planung, Überwachung und Kontrolle der Umsatz- und Verkaufsziele und Ableitung geeigneter Maßnahmen

Weiterentwicklung und Optimierung der Außendienstprozesse

Analyse von Kundendaten, Markt- und Wettbewerbsbeobachtung

Durchführung/Organisation von Kundenseminaren, Mitarbeitertrainings , Messebeteiligung

Messebeteiligung Betreuung und Ausbau von bestehenden Kooperationen mit Einkaufsverbänden

Arbeitsplatz direkt in der Zentrale (Wendlingen) sowie zeitweise nach Erfordernis im Außendienst / vor Ort bei Kunden / Veranstaltungen / Außendienstmitarbeitern

Anforderungsprofil

Für diese anspruchsvolle Aufgabe suchen wir einen Vertriebsleiter mit mindestens fünf Jahren Berufspraxis im Bereich hochwertiger Produkte mit Führung eines Vertriebsteams

Hohe Affinität zu Kennzahlen und Controlling

Solides technisches Verständnis (idealerweise Fachkenntnisse im Sanitärbereich) in Verbindung mit einer ausgeprägten Markt- und Kundenorientierung.

Ausgeprägtes Verhandlungsgeschick , Belastbarkeit, Durchsetzungsvermögen, selbstständige und zielorientierte Arbeitsweise sowie soziale Kompetenz

Belastbarkeit, Durchsetzungsvermögen, selbstständige und zielorientierte Arbeitsweise sowie soziale Kompetenz Routinierter Umgang mit Microsoft Office (insbesondere MS Excel) und ERP- Programmen

Reisebereitschaft

Eine mittelständische Denk- und Handlungsweise setzen wir voraus, ebenso gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift.

Sie erkennen sich im Anforderungsprofil wieder? Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbungsunterlagen (gerne mit Lichtbild). Bitte geben Sie auch Ihren frühestmöglichen Eintrittstermin sowie Ihre Gehaltsvorstellung an.