Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen engagierten

Verkäufer (m/w/d) Sanitär

Stellenprofil

Beratung und Betreuung des Fachhandwerks sowie unserer gemeinsamen Endkunden

Erster Ansprechpartner vom ersten Beratungsgespräch bis in die Realisierungsphase

Angebote nachfassen

Beratung von Endkunden, Architekten, Fachhandwerk

Unterstützung im Bereich Bauträger und Objektgeschäft

Anforderungsprofil

Abgeschlossene kaufmännische oder technische Ausbildung (idealerweise Fachkenntnisse im Sanitärbereich)

Qualifizierte Berufserfahrung im Verkauf hochwertiger Produkte im Bereich Inneneinrichtung, idealerweise im Bad-/Sanitärbereich

Gute Kenntnisse in den gängigen MS Office-Programmen

Ausgeprägte Teamfähigkeit und Kommunikationsstärke

Schnelle Auffassungsgabe, kundenorientiertes Denken sowie Englisch­Grundkenntnisse

Sie haben ein hohes Maß an Ziel- und Erfolgsorientierung sowie Verantwortungsbewusstsein

Erfahrung und Freude am direkten Kontakt mit anspruchsvollen Kunden

Spaß an der kreativen Planung und Umsetzung von anspruchsvollen Bauobjekten

Überzeugendes Auftreten, Kreativität und eine hohe Einsatzbereitschaft runden Ihr Profil ab

Benefits

anspruchsvolles Aufgabengebiet

hohe Eigenverantwortung

sicherer Arbeitsplatz mit flexiblen Arbeitszeiten

traditionsreiches Familienunternehmen mit flachen Hierarchien

Sie erkennen sich im Anforderungsprofil wieder? Dann freuen wir uns über Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen (gerne mit Lichtbild). Bitte geben Sie auch Ihren frühestmöglichen Eintrittstermin sowie Ihre Gehaltsvorstellung an.