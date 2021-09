Stellenangebot

Zur Verstärkung unseres Teams in Wendlingen suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen fest angestellten, engagierten

Mitarbeiter im Vertriebs-Innendienst (all genders)

Stellenprofil

Betreuung bestehender Kunden per Telefon und E-Mail in einem festen Gebiet

Angebots- und Auftragsabwicklung sowie -verfolgung

Telefonische Beratung über Produkte

Zollabwicklung

Bearbeitung von Reklamationen in Abstimmung mit der Fachabteilung

Enge Zusammenarbeit mit dem Außendienst

Gelegentlich Ausstellungsberatung

Anforderungsprofil

Abgeschlossene kaufmännische oder technische Ausbildung (idealerweise Fachkenntnisse im Sanitärbereich)

Mindestens 3 Jahre Berufserfahrung im Verkauf hochwertiger Produkte

hohe Kundenorientierung sowie Kommunikationsstärke, kompetentes, verbindli­ches und freundliches Auftreten

Selbstständige, flexible als auch teamorientierte sowie strukturierte Arbeitsweise

Sicherer Umgang mit Microsoft Office und ERP-Programm

Idealerweise verfügen Sie bereits über Erfahrung im Bereich Verzollung

Englisch-Grundkenntnisse

Benefits

anspruchsvolles Aufgabengebiet

hohe Eigenverantwortung

sicherer Arbeitsplatz mit flexiblen Arbeitszeiten

Bedarfsgerechte Weiterbildungen

Einarbeitungsprogramm sowie intensive Schulung für Ihre zukünftige Aufgabe

Beitrag zur Altersvorsorge

Firmenfahrrad, sofern gewünscht

spannendes Arbeitsumfeld in traditionsreichem, innovativem Familienunternehmen mit flachen Hierarchien

Sie erkennen sich im Anforderungsprofil wieder? Dann freuen wir uns über Ihre aussa­gefähigen Bewerbungsunterlagen (gerne mit Lichtbild) unter Angabe des frühestmög­lichen Eintrittstermins sowie Ihrer Gehaltsvorstellung.

Ihre Bewerbung senden Sie bitte per E-Mail an bewerbung @ repabad.com oder per Post an Repabad GmbH, Melanie Schmidt, Bosslerstr. 13-15, D-73240 Wendlingen www.repabad.com

Diese Stellenausschreibung sowie weitere offene Stellen finden Sie auf unserer Website: www.repabad.com/jobs-und-karriere/