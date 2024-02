repaBAD sucht festangestellter Außendienstberater (m/w/d) im Großraum Süddeutschland, Schwaben, München, Oberbayern, Niederbayern, Teile der Oberpfalz und Franken (gerne auch Teilgebiete)

Als führender Sanitärhersteller im Premiumbadsegment (Dampfbäder, Badewannen, Whirlpools etc.) steht der Name Repabad seit 1963 für innovative, funktionale und designorientierte Produkte. Repabad ist Partner des Sanitärhandwerks und -handels und arbeitet direkt mit Badspezialisten in Deutschland, Österreich, Benelux und der Schweiz zusammen.