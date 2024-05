Starten Sie bei repaBAD

Als führender Sanitärhersteller im Premiumbadsegment (Dampfbäder, Badewannen, Whirlpools etc.) steht der Name Repabad seit 1963 für innovative, funktionale und designorientierte Produkte. Repabad ist Partner des Sanitärhandwerks und -handels und arbeitet direkt mit Badspezialisten in Deutschland, Österreich, Benelux und der Schweiz zusammen.

Ihre Aufgaben

Betreuung unserer Partner im Sanitärhandwerk und -handel

Akquise und Unterstützung von Neukunden

Beratungsunterstützung bei strategischen Maßnahmen unserer Kunden

Umsetzungshilfe bei Dampfbad-Projekten, technischen Fragen vor Ort, Ausstellungskonzepten und –platzierungen

Unterstützung und nachhaltige Verfolgung von Projekt-Aufträgen

Schulung und Information unserer Fachkunden zu neuen Themen/Produkten

Ihr Profil

Branchenerfahrung im Vertrieb/Außendienst im Bereich Sanitär/Bad sind vorteilhaft, aber nicht zwingend erforderlich

Hohe Dienstleistungs- und Serviceorientierung und Vertriebsaffinität

Reisebereitschaft (vorwiegend innerhalb Ihres Hausgebiets)

Abschlusssicherheit, Zielorientierung und Offenheit für neue Wege und Konzepte

Benefits

Weil Sie es uns wert sind. Wir leben die Repabad Familie.

Individuelle Einarbeitung

Weiterbildung

Familie und Beruf

Betriebliche Altersvorsorge

Ihr Ansprechpartner

„Wann gehören Sie zu unserem Team? Ich freue mich auf Ihre Bewerbung. Vielleicht sind genau Sie das fehlende Stück in unserem Karrierepuzzle!“

Telefon: +49 (0) 7024 / 94110

E-Mail: bewerbung(at)repabad.com

Jetzt bewerben