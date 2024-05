Als führender Sanitärhersteller im Premiumbadsegment (Dampfbäder, Badewannen, Whirlpools etc.) steht der Name Repabad seit 1963 für innovative, funktionale und designorientierte Produkte. Repabad ist Partner des Sanitärhandwerks und -handels und arbeitet direkt mit Badspezialisten in Deutschland, Österreich, Benelux und der Schweiz zusammen.

Ihre Aufgaben

Analyse und Optimierung der Unternehmensprozesse in Abstimmung mit den Fachabteilungen

Administration unseres ERP-Systems proAlpha inkl. Support und Hilfestellung für die Fachabteilungen

Unterstützung bei der Weiterentwicklung und Prozessverbesserung unseres ERP-Systems

Einführung eines E-Commerce-Projekt (PIM und Webshop für B2B)

Ihr Profil

Erfolgreiche abgeschlossene kaufmännische oder IT-bezogene Ausbildung oder Studium

Großes Interesse an IT und wirtschaftlichen Prozessen

Gute Kenntnisse im Office-Paket und im Bereich ERP (vorzugsweise proAlpha)

Analytisches Verständnis für Auswertungen und Analyse von Massendaten

Strukturiert, qualitäts- und lösungsorientiert, kombiniert mit einer sehr guten Kommunikationsfähigkeit und teamorientierter Arbeitsweise

Fähigkeiten, Schulungen selbstständig für unser Team durchzuführen

Benefits

Weil Sie es uns wert sind. Wir leben die Repabad Familie.

Individuelle Einarbeitung

Weiterbildung

Familie und Beruf

Betriebliche Altersvorsorge

Ihr Ansprechpartner

„Wann gehören Sie zu unserem Team? Ich freue mich auf Ihre Bewerbung. Vielleicht sind genau Sie das fehlende Stück in unserem Karrierepuzzle!“

Telefon: +49 (0) 7024 / 94110

E-Mail: bewerbung(at)repabad.com

Jetzt bewerben