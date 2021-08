Pressemeldung

Individuell und einzigartig wie wir selbst, so wünschen wir uns auch die Dinge, die uns umgeben. So können wir unsere Sportschuhe selbst gestalten, unsere Autos bis ins kleinste Detail selbst konfigurieren und vieles mehr. Warum diesen Trend nicht auch im Bad Wirklichkeit werden lassen? Ein individueller Bad-Gestalter profitiert von Vorteilen wie keine direkte Vergleichbarkeit, freie Preisgestaltung und schafft so unverwechselbare Badträume für seine Kunden. Repabad unterstützt dabei mit dem passenden Produktsortiment!

Waschtische aus Mineralwerkstoff auf Maß

Sie nennen uns die gewünschten Maße der Waschtischplatte und natürlich die gewünschte Waschbeckenform SOFT, SHARP oder STYLE und wir fertigen speziell nah Maß.

Repabad Waschtischplatten



...und dazu passend: Duschwannen aus Mineralwerkstoff

Mineralwerkstoff ist aus der modernen Innenarchitektur heute nicht mehr wegzudenken. Er punktet durch Vorteile wie Widerstandsfähigkeit, Langlebigkeit, sehr gute Hygieneeigenschaften sowie einfache Verarbeitung. Die matte, porenfreie Oberfläche verleiht ihm Eigenschaften wie die von Stein und dennoch ist er samtig und warm bei Berührung. Repabad Duschwanne Oslo

…diese sind perfekt für ein Dampfbad!

Eine Duschwanne aus Mineralwerkstoff ist die perfekte Basis für ein Individuelles Dampfbad. Individuell heißt: Repabad fertigt das Dampfbad speziell nach individuellen Ausstattungswünschen und an die persönliche Badsituation angepasst. Der Kunde ist König und entscheidet, Repabad berät und unterstützt von der ersten Planungsskizze bis zum Einbau vor Ort.

Repabad individuelles Dampfbad