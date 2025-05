Die Badmöbelserie CUBE vermittelt moderne Leichtigkeit. Die im 45-Grad-Winkel gefrästen Kanten greifen exakt ineinander und bieten grifflose Funktionalität mit Softclose-Automatik. Die neue CUBE-Möbelfarbe Space Grey bringt moderne Frische und lässt sich im Bad hervorragend mit den REPANEEL SATINO Wandpaneelen kombinieren.

Badmöbel-Vielfalt, die inspiriert

Die Badunterschränke, Hochschränke und Regale zeichnen sich durch ästhetische Vielfalt, hochwertige Verarbeitung und praktische Funktionalität aus. Die Möbel sind robust und langlebig, bieten ausreichend Stauraum für alle Badutensilien und erleichtern die Ordnung im Bad. Durch die drei Unterschranktiefen kann für jede Raumsituation das passende Möbel ausgewählt werden. Im zeitgemäßen Kleinbad ergänzt der Keramik-Waschtisch Genf mit großzügiger Ablage den Waschplatz zu einem funktionalen und ästhetischen Ensemble.

Optimalen Sitzkomfort bei minimalem Platzbedarf

Das spülrandlose WC IL 54 setzt neue Maßstäbe. Die moderne, kompakte Form passt in jedes Bad oder Gäste-WC. Der Spülvorgang mit Cyclonic Flush sorgt für eine effiziente Verwirbelung des Wassers und spült die Keramik vollflächig aus. Gleichzeitig schont der Spülvorgang die Umwelt, da nur 4,5 Liter Wasser pro Spülgang verbraucht werden. Zudem ist das spülrandlose WC leicht zu reinigen, denn der Sitz lässt sich dank Quick Release einfach abnehmen. Das WC IL punktet mit soft schließender Absenkautomatik, der WC-Deckel schließt sanft und gleitet geräuschlos in die gewünschte Endposition.

Wellness kompakt verpackt

Badewanne und Dusche sind wahre Funktionswunder. Sie verbinden Baden und Duschen mit Wellness-Optionen zu einem Private Spa. In die Raumsparwanne Genf Mono ist eine Rückentherapie, ein Massage-System, integriert. Die raumsparende Wanne schmiegt sich in eine Nische und ist so platzsparend im Bad platziert. Gleichzeitig beherbergt die Dusche ein Infrarotpaneel. Das Infrarotpaneel BILBAO ist direkt in der Dusche montiert und ermöglicht, täglich zu duschen und, wann immer gewünscht, eine wohltuende Infrarotanwendung zu genießen. Denn der Badhocker Seattle aus Mineralwerkstoff ist jederzeit griffbereit.