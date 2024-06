Nicht nur im Badezimmer entstehen aus ihm moderne, ästhetisch ansprechende Produkte, die widerstandsfähig, langlebig und pflegeleicht sind und zudem durch ihre einfache Verarbeitung punkten. Das homogene Material mit matter, porenfreier Oberfläche hat Eigenschaften wie Stein, fühlt sich aber samtig weich und warm an.

Passgenau für jede Dusche

Die Duschwanne OSLO besteht aus 3 cm starkem, durchgefärbtem Mineralwerkstoff. Das homogene Material lässt sich bei Bedarf mit Standardwerkzeugen wie Kreissäge, Stichsäge oder Winkelschleifer mit Trennscheibe leicht an bauliche Anforderungen anpassen. Durch anschließendes Schleifen werden die bearbeiteten Kanten wieder zu Sichtkanten.

OSLO ist in den Farben Arctic White, Zement und Cappuccino erhältlich. Der Ablaufdeckel aus Mineralwerkstoff bildet eine optische Einheit mit der hochwertigen Dusche. Die Oberfläche ist rutschhemmend (stepCare) nach DIN 51097 Bewertungsgruppe B. Durch diese «eingebaute» Anti-Rutsch-Beschichtung empfiehlt sich OSLO besonders für Bäder in der Hotellerie sowie in Alten- und Pflegeheimen. Die Duschwannen erlauben vielfältige Einbauvarianten und können beispielsweise für den barrierefreien Einbau direkt auf den Estrich aufgesetzt werden. Barrierefreie Duschlösungen werden mit Einbaurahmen montiert. Der spezielle Einbaurahmen für Mineralwerkstoff-Duschwannen ermöglicht Einbauhöhen von 8,5 bis 22 cm inklusive Duschwanne.

www.repabad.com/duschen/OSLO/