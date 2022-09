„Vorhang auf!“, heißt es am 06.09.2022 auf der SHK Essen nicht nur für die Repabad Produktneuheiten, sondern auch für neue Gesichter im Außendienst. „Die neuen Kollegen freuen sich darauf, unsere Partner kennenzulernen und Ihnen die Produkte live vor Ort auf der Messe zu präsentieren“, so Gunther Stolz, geschäftsführender Gesellschafter Repabad GmbH.

Selbstverständlich lässt es sich auch der Firmeninhaber nicht nehmen, selbst in Essen auf dem Messestand zu beraten. „Ich freue mich auf den Austausch mit unseren langjährigen Partnern und natürlich auch auf neue Kunden, die wir für unsere Produkte begeistern wollen“, so Stolz weiter. Neben bewährten Klassikern präsentiert das innovative Familienunternehmen neue Badewannen und Waschtische, die die bisherigen Produktserien ideal ergänzen. „Wir haben unsere Lager rechtzeitig gefüllt, sodass wir unsere Lieferzeiten wie gewohnt einhalten können.“

Das Wohlfühlplus fürs Bad Zuhause, Wellness-Ausstattung für Dusche und Badewanne, ein Segment, in dem Repabad als Trendsetter gilt, darf auf der SHK Essen nicht fehlen. „Zusatzausstattung in der Dusche, wie unsere Infrarotpaneele oder Massage, farbiges Licht und Entertainment in der Badewanne bieten einen deutlichen Mehrwert für unsere Partner sowie ein Wohlfühlplus für unsere gemeinsamen Kunden“, hebt Stolz die Vorteile nochmals deutlich hervor.

repaBAD auf der SHK Essen Halle 5A Nr. 24

repaBAD Neuheiten 2022