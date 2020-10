Malaga, Infrarot für alle: einfach montieren, einstecken & genießen. Das kompakte Paneel wird wie ein Bilderrahmen einfach an der Wand befestigt und an eine Stromquelle angeschlossen. Nur im eingeschalteten Zustand offenbart es seine volle Stärke und schenkt wohltuende Infrarotwärme, sonst hält es sich dezent im Raum zurück Foto: Repabad

Wohltuende Infrarotwärme ganz einfach für Zuhause, so lässt sich das neue Infrarotpaneel Malaga von Repabad kurz beschreiben. Malaga wird wie ein Bilderrahmen vor die Wand befestigt und in die Steckdose eingesteckt oder alternativ an einen festen Stromanschluss angeschlossen. Das kompakte Glaspaneel schmiegt sich platzsparend an die Wand und entwickelt erst im eingeschalteten Zustand die volle Stärke. Dann liefert es auf ,Knopfdruck‘ wohltuende Infrarotwärme für Körper, Geist und Seele.

Den eleganten Aufsatz aus Glas gibt es in den Farben Dark Black, Obscure, Snow, Pearl und Coffee oder auf Wunsch ganz individuell in allen RAL-Tönen. Somit setzt Malaga gern Farbakzente im Raum aber hält sich auch dezent zurück je nach persönlicher Glasfarbenwahl. Das Glas hat eine Gesamtlänge von 109,5 cm und eine Breite von 36,5 cm. Das Gehäuse in Aluoptik ist etwas zurückversetzt und somit schmäler (106,5 x 33,5 cm). Dieser Versatz verleiht Malaga eine optische Leichtigkeit. Das Paneel selbst misst eine Tiefe von 10 cm, inklusive Rückenlehnen und höhenverstellbarer Kopfstütze beträgt der Abstand zur Wand 21cm. Für den richtigen Abstand zwischen Infrarotstrahler und Rücken sorgen die weichen anschmiegsamen Lehnen. Die Stärke der Infrarotfunktion lässt sich über das direkt in die Glasfläche eingelassene Bedienfeld regeln.

Malaga kann in allen Räumen außerhalb von Nassbereichen, Schlafzimmer, Wohnzimmer, Arbeitszimmer etc. angebracht werden. Besteht der Wunsch nach einer Infrarotanwendung im Bad, in der Dusche oder im Dampfbad bietet Repabad ebenfalls Lösungen. Die Infrarotpaneele Bilbao, Palma und Lissabon sind wasserdicht und wurden speziell für Nassräume konzipiert.