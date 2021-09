Pressemeldung

Seit 2014 brachte der Branchenexperte, Werner Heimbach, sein fundiertes Fachwissen in den Vertrieb von Repabad ein. Heimbach zeichnete sich als Vertriebsleiter für den Außendienst in Deutschland und Österreich verantwortlich. Auf Ende September verabschiedet Repabad den Branchenkenner in den wohlverdienten Ruhestand. Anlässlich einer Firmenveranstaltung bedankte sich Gunther Stolz, geschäftsführender Gesellschafter Repabad GmbH, herzlich für das langjährige Engagement und den unermüdlichen Einsatz für Repabad. „Herr Heimbach hat, um nur einen Punkt beispielhaft zu nennen, unser Seminarangebot maßgeblich entwickelt und geprägt. Als plötzlich keine Präsenzseminare mehr möglich waren, hat er sich kurzerhand mit den technischen Möglichkeiten auseinandergesetzt, hat die Inhalte für die Repabad Web-Seminare geschaffen und diese durchgeführt. Dadurch konnten wir unsere Partner auch unter Pandemiebedingungen bestens weiterschulen und unterstützen“, erinnert sich Stolz zurück. „Werner Heimbach hat einen großen Anteil an der strategischen Unternehmensentwicklung von Repabad, dafür bin ich und das ganze Repabad Team ihm sehr dankbar“, resümiert Stolz die letzten sieben Jahre. „Wir alle wünschen ihm alles Gute und vor allem Gesundheit für den kommenden Lebensabschnitt und gehen schwer davon aus, so wie wir ihn kennen, dass dieser aktiv und sehr abwechslungsreich werden wird.“

Seinem Lebensmotto, 'Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben' bleibt Werner Heimbach treu.