Pressemeldung

Filigrane Außenwände treffen auf eine softe, geschwungene Formensprache. Die Waschtische halten, was ihr Name verspricht. NICE: formschön, elegant und besonders sind die Aufsatzwaschtische dieser Serie. Das Schaftventil aus Keramik ist permanent geöffnet. Drei außergewöhnliche Formen warten in den Keramikfarben Weiß, Weiß Matt und Schwarz Matt auf die nächste Badplanung.

Abmessungen: