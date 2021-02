Zuhause bei wohltuender Infrarotwärme entspannen und die Akkus wieder aufladen. Schulter- und Rückenmuskulatur lockern sich und so ganz nebenbei verbessert sich das Immunsystem. Das bietet Infrarot Made by Repabad! Ist im Schlafzimmer oder Wohnzimmer kein Platz für das schlanke Infrarotpaneel? Dann bietet Repabad platzsparende Lösungen für den Nassbereich zum Einbau direkt im Bad bzw. in der Dusche. So ist die Dusche gleichzeitig Infrarotkabine.



Das Highlight aber ist Infrarot im Dampfbad, dort vereinen sich die für die Gesundheit wohltuenden Aspekte von Wasserdampf und Infrarot-Tiefenwärme. Infrarotdampfbad im Bad bedeutet, persönlicher Wellnessbereich platzsparend Zuhause!

