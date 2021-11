Pressemeldung

Im Bad konkurrieren hippe Farben und Materialien mit funktionalen Aspekten sowie, viel entscheidender, mit der langen Halbwertszeit von Badezimmern. Diese beträgt oft bis zu 20 Jahre oder länger, das heißt, ein Bad wird in diesem Zeitraum nicht neugestaltet oder saniert. Farbbezeichnungen wie Moosgrün, Bahamabeige oder Bermudablau wecken Kindheitserinnerungen und zaubern der einen oder dem anderen ein gequältes Lächeln auf die Lippen beim Gedanken an die Badezimmer von früher. Wohl denen, die damals schon auf Weiß als neutrale Produktfarbe gesetzt hatten.

Individualität im Bad lässt sich nicht nur über farbenfrohe Wannen und Waschbecken ausdrücken, sondern vor allem über funktionale Badprodukte. Farbakzente kommen dann durch Dinge ins Bad, die sich schnell und ohne großen Aufwand austauschen lassen. Handtücher, Teppiche oder sonstige Badaccessoires sorgen für Abwechslung im Bad. Auch eine farbig gestrichene Wand individualisiert das eigene Badezimmer.

Wie aber werden Badprodukte wie Badewanne oder Dusche individuell?

Darüber sprachen wir mit Gunther Stolz, geschäftsführender Gesellschafter Repabad GmbH.

Herr Stolz, wenn ich mir Ihre Kataloge anschaue, dominiert die Farbe Weiß bei Ihrem Produktsortiment. Gehen Sie den Trend nach Individualität nicht mit?

Stolz: Selbstverständlich gehen wir mit dem Trend! Wir setzen auf moderne Produkte in zeitlosen Farben und bringen Individualität durch Formen, Abmessungen und vor allem durch Funktionalität ins Badezimmer. Ein individuelles Produkt greift nach unserer Definition zugleich den Gesundheitstrend auf. Denn Wohlbefinden für Körper, Geist und Seele ist auch gerade ein wichtiges Thema und in aller Munde.

Wie muss ich mir das vorstellen? Benötige ich dann ein großzügiges Bad, damit ich alle Produkte überhaupt unterbringe?

Stolz: Nein, wir können auch Kleinbad. Unsere Ausstattungsoptionen sind in der Dusche und in der Badewanne kompakt verbaut. Dafür brauche ich keine zusätzliche Fläche. Für die Badewanne zum Beispiel bieten wir verschiedene Massagesysteme. Hier entscheidet der Kunde, welche Massagefunktion am besten passt. Der eine kämpft eher mit dem Rücken, die andere benötigt gleichzeitig eine Fußmassage und die nächsten möchten den ganzen Körper bei einer Unterwassermassage massiert haben. Wir stellen die Funktionen zur Verfügung, beraten und bauen das gewünschte Massage- oder Whirlsystem im Werk in unsere Badewanne ein. Unser Partner, der Installateur, setzt die Wanne und schließt vor Ort die vormontierten Teile an, fertig. Der Zeitaufwand ist nicht größer als bei einer reinen Badewanne, der Umsatz aber deutlich höher.

Zudem bieten wir für unentschlossene Kunden unseren Gutschein „Badewanne Probeliegen“ an. Unser Partner bestellt die vom Kunden gewünschte Badewanne, wir liefern diese, die Kunden sitzen in der Wanne Probe. Ist es die richtige, perfekt. Wenn nicht, dann sendet der Installateur die Wanne dank Gutschein kostenfrei an uns zurück. So kann nichts schiefgehen und die Kunden baden die nächsten 15 - 20 Jahre in ihrer passenden Wanne.

Aber wie gestalte ich meine Dusche funktional?

Stolz: Auch hier gilt das gleiche Prinzip, die Basis ist die Dusche. Dann kommt es darauf an, welche weiteren Gesundheits- und Wohlfühlaspekte ich in meinem Badezimmer haben möchte. Zum einen bieten wir Infrarotpaneele an, die sich in die Dusche einbauen lassen, entweder Unter- oder Aufputz. Das heißt, diese kann ich auch nachrüsten, vorausgesetzt in der Nähe der Dusche befindet sich ein Stromanschluss bzw. lässt sich ein Anschluss verlegen. Ist das nicht möglich, lassen sich unsere Infrarotpaneele auch einfach im Bad einbauen. Oder im Livingbereich, denn wir haben auch speziell ein Paneel für z.B. Wohn-, Schlaf- oder Gästezimmer.

Wir machen aber auch aus der Dusche ein komplettes Dampfbad. Hier ist wieder die Dusche die Basis. Dann wird eine Glaskabine benötigt, ein Dach, eine Sitzmöglichkeit und natürlich alles entscheidend, die Dampftechnik. Auf diesem Gebiet sind wir führend, wir profitieren von unserer jahrzehntelangen Erfahrung im Dampfbadbau.

Und wie funktioniert ein Dampfbad?

Stolz: Das Prinzip ist ganz einfach. Der Dampfgenerator bringt Wasser zum Kochen. Der Wassersdampf gelangt über die Dampfdüse in die dichtschließende Dampfbadkabine und breitet sich aus. Über das Bedienfeld im Dampfbad lässt sich die gewünschte Temperatur individuell regeln. Zudem haben wir auch im Dampfbad weitere Ausstattungsoptionen, die noch zusätzliche Wohlfühl-Funktionen bringen. Infrarot, Sole, Aroma- und Farblichttherapie sprechen weitere Sinne an, fördern das Wohlbefinden und wirken präventiv. Sie sehen, wir vereinen Dusche, Dampfbad, Salzgrotte und Infrarotkabine kompakt in einem Produkt und Sie genießen diese Wohlfühlanwendungen Zuhause im eigenen Bad: 365 Tage pro Jahr, 24 Stunden am Tag. So sieht für mich individuelles Wohlfühlen aus.

Ein interessanter Ansatz, muss ich zugeben. Sie betrachten Individualität also aus einem ganz anderen Blickwinkel.

Stolz: Ja, Repabad verhilft den Produkten zu einem Mehrwert und schafft so eine Win-win-Situation für unsere Partner und unsere gemeinsamen Kunden. Für unsere Partner bedeutet es ein finanzielles Plus, für die Kunden ein Mehr an Funktionalität und ein Plus für die Gesundheit.

Vielen Dank Herr Stolz für diesen Ausflug in Ihr Produktdenken!